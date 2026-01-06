Venezuela
Última hora de la situación de Venezuela hoy 5 de enero en directo: Trump descarta elecciones e incide que él es quien está al mando
Delcy Rodríguez jura como presidenta del país caribeño y Trump subraya que primero es necesario "arreglar el país" para convocar elecciones.
Tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos el pasado sábado en Venezuela, donde se bombardeó la capital y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la crisis política e internacional está a la orden del día.
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde ya han comparecido ante un tribunal federal y afrontan procesos judiciales por presuntos delitos de narcotráfico, según las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, ha asumido el control del Ejecutivo como presidenta interina, respaldada por parte del aparato gubernamental.
En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que no convocará elecciones en Venezuela a corto plazo, subrayando que primero es necesario "arreglar el país" y estabilizar la situación antes de cualquier proceso electoral. También ha apuntado y reafirmando al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con "diferentes conocimientos" que supervisará el papel de Washington en Venezuela.
Trump también ha señalado que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, aunque ha mantenido su supervisión política y ha dejado abierta la posibilidad de revisar sanciones sobre Rodríguez que ha tomado las riendas de la presidencia en Venezuela.
Última hora de Venezuela en directo: La cris abre las puertas a India con el petróleo ruso sancionado
La intervención de Estados Unidos en Venezuela y una posible instauración de una administración interina bajo supervisión de Washington podrían abrir una válvula de escape para la seguridad energética de la India, a la hora de sustituir sus importaciones de crudo ruso por petróleo venezolano.
Este giro permitiría a Nueva Delhi esquivar la "guerra arancelaria" amenazada por la administración de Donald Trump, que ha impuesto tasas del 50 % a los bienes indios si el país continuaba comprando crudo a Moscú.
Caracas puede ofrecer a las refinerías indias acceso renovado al crudo pesado venezolano (tipo Merey 16), considerado el sustituto técnico ideal para alimentar los complejos de alta tecnología del país, que hasta ahora dependían del suministro ruso para mantener sus márgenes de beneficio.
Según los datos más recientes del Ministerio de Comercio e Industria, los flujos de crudo venezolano hacia la India se encontraban prácticamente paralizados antes de la intervención militar, asfixiados por la reimposición de sanciones estadounidenses en abril de 2024.
Última hora de Venezuela en directo: El Nikkei ha subido tras la captura de Maduro
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este martes un 1,27 % y cerró por encima de los 52.500 puntos por primera vez, aupado por las energéticas y siguiendo las ganancias en Wall Street tras la captura del presidente venezolano.
El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 685,2 puntos, hasta quedar en un renovado récord de 52.518,08 enteros.
El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 1,69 %, o 58,89 puntos, hasta situarse en 3.536,41 unidades, también un máximo.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: China dañará la imagen de EEUU
La detención del presidente venezolano, no alterará en principio la estrategia de China sobre Taiwán, aunque Pekín tratará de explotar el episodio para erosionar la posición internacional de Washington.
"China considera a Taiwán principalmente un asunto interno, por lo que las razones utilizadas por la Administración Trump para justificar sus operaciones en Venezuela no serían realmente aplicables", afirma William Yang, analista sénior para el Noreste de Asia en International Crisis Group.
"Además, China ya llevaba tiempo sentando las bases para impulsar la 'reunificación' con Taiwán, incluso antes de la captura de Maduro el sábado, por lo que no necesita remitirse específicamente a este incidente para justificar eventuales acciones futuras contra la isla", sostiene el experto.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Hegseth cifra en "cerca de 200 militares" implicados en el ataque
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado que "cerca de 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas, donde parece que los sistemas de defensa aérea rusas no funcionaron muy bien, capturaron a una persona imputada y buscada por la Justicia estadounidense en apoyo a las agencias de seguridad, sin que muriera ni un estadounidense", ha dicho.
Así, ha recalcado durante un acto en un astillero en Newport, Virginia, que este ataque supuso "el restablecimiento de la disuasión" por parte de Estados Unidos, sin pronunciarse sobre si la cifra de militares que dio hace referencia a los desplegados sobre el terreno en la capital de Venezuela o también a las tropas de apoyo durante el ataque.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Trump sobre las petroleras venezolanas
El presidente de Estados Unidos, ha afirmado que cree que la industria petrolera estadounidense podría poner "en marcha" operaciones de mayor magnitud a las desarrolladas actualmente en Venezuela en menos de 18 meses, aunque supondría "una enorme cantidad de dinero" que las empresas norteamericanas podrían recuperar por medio de sus ingresos o siendo "reembolsadas" por la propia Administración Trump.
Ha argumentado que "tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del petróleo", pese a que los precios de la gasolina en el país norteamericano han alcanzado este lunes el nivel más bajo desde marzo de 2021, con 2,81 dólares por galón (unos 63 céntimos por litro).
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Machado quiere volver a Venezuela
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha afirmado este lunes que está tratando de regresar a su país "lo antes posible" y ha expresado su agradecimiento a Donald Trump, por la captura de Nicolás Maduro, aunque ha subrayado que "la transición debe avanzar", si bien evitando, al tiempo, valorar la hoja de ruta establecida por el inquilino de la Casa Blanca.
Ha insistido en que la incursión estadounidense en Venezuela "pasará a la historia como el día en que se hizo justicia". "Es un hito", ha agregado, argumentando que "no solo es enorme para el futuro del pueblo venezolano, sino también un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad humana".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Liberados los 14 periodistas detenidos
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha afirmado que las autoridades venezolanas han deportado a uno y liberado a los restantes trece de los 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos durante la jornada del lunes, coincidiendo con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Trump se pronuncia sobre Venezuela
Donal Trump ha manifestado que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino "con quienes trafican drogas, (...) con quienes vierten sus cárceles, sus drogadictos y sus instituciones mentales" en Estados Unidos.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Denuncian la detención de 14 periodistas en Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha denunciado que hasta 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido detenidos durante la jornada del lunes, coincidiendo con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.
De los detenidos, cuatro han sido ya liberados y los otros diez siguen detenidos, "algunos en situación de desaparición forzosa".
Como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Las capacidades de la presidenta Delcy Rodríguez
El estado de conmoción, que deberá aprobarse aún, incluye poderes extraordinarios para el jefe del Estado, tales como la suspensión del derecho de reunión y manifestación.
También permite a Rodríguez ordenar o requisar los bienes necesarios para la defensa del país, restringir el acceso al territorio nacional o cerrar las fronteras.
Asimismo capacita a la presidenta para "restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional", "dictar otras regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para repeler cualquier amenaza o acción hostil exterior y restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: El decreto de conmoción ordena detener a cualquier venezolano que apoye el ataque de EEUU
El decreto por el que se declara el estado de conmoción exterior incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra Venezuela.
Los detenidos por este precepto deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal con vistas a su enjuiciamiento "con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa".
