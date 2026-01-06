Última hora de la situación de Venezuela hoy 5 de enero en directo: Trump descarta elecciones e incide que él es quien está al mando

Tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos el pasado sábado en Venezuela, donde se bombardeó la capital y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la crisis política e internacional está a la orden del día.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde ya han comparecido ante un tribunal federal y afrontan procesos judiciales por presuntos delitos de narcotráfico, según las autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, ha asumido el control del Ejecutivo como presidenta interina, respaldada por parte del aparato gubernamental.

En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que no convocará elecciones en Venezuela a corto plazo, subrayando que primero es necesario "arreglar el país" y estabilizar la situación antes de cualquier proceso electoral. También ha apuntado y reafirmando al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con "diferentes conocimientos" que supervisará el papel de Washington en Venezuela.

Trump también ha señalado que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, aunque ha mantenido su supervisión política y ha dejado abierta la posibilidad de revisar sanciones sobre Rodríguez que ha tomado las riendas de la presidencia en Venezuela.