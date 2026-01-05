VÍDEO: Las imágenes de la detención de Nicolás Maduro, desde su foto esposado hasta su llegada a la cárcel

Desde la captura de Maduro hasta su llegada a Nueva York han pasado más de 24 horas. En ese tiempo, se ha podido ver al líder chavista a bordo de un buque poco después de la detención, durante su traslado en avión y a la llegada a la agencia antidrogas de Nueva York, tal y como muestran las imágenes que acompañan esta noticia.

Son tres etapas, con distinta ropa deportiva, en las que Estados Unidos controla la exposición pública de su preso más importante. Le hemos visto esposado, custodiado, liberado ya del antifaz que le cubría los ojos y con chanclas en los pies para evitar cordones.

