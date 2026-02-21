Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 21 de febrero, en directo

El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 120.000 euros a la serie. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ojo, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el primer premio y de 5.540 euros para el segundo.