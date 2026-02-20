Evacúan la Torre Montparnasse y Sciences Po por amenazas de bomba en París

La Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) han sido evacuados este viernes por la noche tras recibirse una cadena de correos electrónicos con amenazas de bomba dirigidas a diversas autoridades de la capital francesa.

Según han confirmado fuentes policiales a BFM TV y al diario Le Figaro, los mensajes advertían de la intención de "volar varios lugares de París". La alerta también incluyó a la Torre Eiffel, aunque por el momento este emblemático monumento no ha sido desalojado.

Investigación en curso

La Prefectura de Policía de París se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el origen y la credibilidad de las amenazas. Equipos especializados, incluidos perros rastreadores, han sido desplegados en los puntos afectados para realizar inspecciones preventivas.

Fuentes citadas por los medios franceses señalaron que, en torno a las 21:30 horas, las primeras comprobaciones realizadas en Sciences Po no detectaron ningún elemento sospechoso. Sin embargo, los registros continuaban en la Torre Montparnasse a última hora de la noche.

Correos dirigidos a autoridades

Los correos electrónicos fueron remitidos a distintas autoridades locales. En ellos se advertía de la intención de atentar contra varios enclaves de la ciudad. Hasta el momento, no se han difundido datos sobre la identidad de los remitentes ni sobre el posible origen técnico de los mensajes.

La activación de los protocolos de seguridad ha obligado a evacuar ambos edificios mientras se completan las verificaciones pertinentes. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas y no descartan nuevas actuaciones en función de los resultados de la investigación.

