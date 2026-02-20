Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Amenaza de bomba

Evacúan la Torre Montparnasse y Sciences Po por amenazas de bomba en París

Una serie de correos electrónicos alertó de la intención de "volar varios lugares" de la capital francesa; la Policía investiga el origen de los mensajes.

Torre Montparnass

Torre MontparnassEuropa Press

Publicidad

La Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) han sido evacuados este viernes por la noche tras recibirse una cadena de correos electrónicos con amenazas de bomba dirigidas a diversas autoridades de la capital francesa.

Según han confirmado fuentes policiales a BFM TV y al diario Le Figaro, los mensajes advertían de la intención de "volar varios lugares de París". La alerta también incluyó a la Torre Eiffel, aunque por el momento este emblemático monumento no ha sido desalojado.

Investigación en curso

La Prefectura de Policía de París se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el origen y la credibilidad de las amenazas. Equipos especializados, incluidos perros rastreadores, han sido desplegados en los puntos afectados para realizar inspecciones preventivas.

Fuentes citadas por los medios franceses señalaron que, en torno a las 21:30 horas, las primeras comprobaciones realizadas en Sciences Po no detectaron ningún elemento sospechoso. Sin embargo, los registros continuaban en la Torre Montparnasse a última hora de la noche.

Correos dirigidos a autoridades

Los correos electrónicos fueron remitidos a distintas autoridades locales. En ellos se advertía de la intención de atentar contra varios enclaves de la ciudad. Hasta el momento, no se han difundido datos sobre la identidad de los remitentes ni sobre el posible origen técnico de los mensajes.

La activación de los protocolos de seguridad ha obligado a evacuar ambos edificios mientras se completan las verificaciones pertinentes. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas y no descartan nuevas actuaciones en función de los resultados de la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cientos de víctimas y solo una mujer en la cárcel: ¿Por qué no cae nadie más en Estados Unidos por el caso Epstein?

Documentos Epstein

Publicidad

Mundo

Torre Montparnass

Evacúan la Torre Montparnasse y Sciences Po por amenazas de bomba en París

Príncipe Andrés

El Gobierno estudia impulsar en el Parlamento una ley para anular a Andrés de la línea sucesoria al trono

El Objetivo - Temporada 12 - Un año de Donald Trump en la Casa Blanca

Bruselas pide a Washington rebajar los aranceles tras el fallo del Supremo

Imagen de archivo del expríncipe Andrés y de Isabel II.
Caso Epstein

Isabel II conocía el escándalo que salpicaba al príncipe Andrés y lo habría tapado, según medios británicos

Bases militares EEUU
EEUU-IRÁN

¿Ataque inminente a Irán? El mapa que muestra el despliegue militar de EEUU similar al de la guerra de Irak

Donald Trump
Trump

Trump anuncia un arancel global extra del 10% tras la decisión del Supremo de anular su estrategia comercial

La mayoría del alto tribunal concluye que el presidente utilizó de forma indebida la ley de emergencia para imponer gravámenes que, según la Constitución, corresponden al Congreso.

Luis, joven de 28 años
LEY THERIAN

Polémica en México por la 'Ley Therian' contra el acoso escolar

La medida busca proteger a estudiantes con identidades no convencionales.

Imagen de archivo de Donald Trump y de la galaxia.

Trump ordena desclasificar archivos OVNI tras acusar a Obama de revelar secretos de vida extraterrestre

Atropello en Nueva Jersey

Duras imágenes: Una conductora ebria atropella a una familia frente a una academia

Imagen de archivo de una freidora de aire caliente

Dos muertos, entre ellos una niña de 11 años, tras la explosión de una freidora de aire en un restaurante chino

Publicidad