Delcy Rodríguez jura el cargo como presidenta interina de Venezuela: "Juro por Hugo Chávez"

Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, ha jurado el cargo como nueva presidenta interina del país después de que Estados Unidos bombardeara Caracas y capturara a Nicolás Maduro, que ha sido a sometido a juicio en Nueva York junto a su esposa y diputada, Cilia Flores, acusados de varios delitos de narcoterrorismo y de los cuales se han declarado inocentes.

Durante el juramento, Delcy ha hablado del "sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano por la agresión ilegítima contra la patria".

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Vengo con dolor, pero también con honor, a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela".

"Juro por Hugo Chávez"

"Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y venezolanas y les devolvió la dignidad como ciudadanos y ciudadanas", ha dicho Delcy Rodríguez.

Cooperación con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a presionar a Rodríguez para que acate todas las decisiones que se tomen desde Washington. "Queremos acceso a todo lo que pidamos, al petróleo, a carreteras y puentes, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar", a la vez que el Gobierno de Suiza ha informado de la congelación "con efecto inmediato" de todos los bienes vinculados a Maduro.

La presidenta interina ha emitido un comunicado en el que pide la cooperación con Estados Unidos y reivindica el derecho de Venezuela a la paz y la soberanía.

"Todavía soy presidente de Venezuela"

Mientras tanto, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente de los cuatro delitos relacionados con el narcoterrorismo de los que ha sido acusado. "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país", aseguró Maduro ante el juez federal del distrito, Alvin Hellerstein.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.