Gusanos en la comida, asesinatos y suicidios: así es 'El infierno en la tierra' en el que está recluido Maduro

Después de que Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, fueran atrapados en Caracas por los Delta Force estadounidenses y trasladados a los Estados Unidos para ser juzgados por delitos de narcoterrorismo y posesión de armas, entre otros cargos, el presidente de Venezuela se encuentra internado en una prisión federal, conocida como 'El infierno en la tierra', hasta que se celebre su juicio y se dicte su sentencia.

El organismo de control del Departamento de Justicia detectó que 344 reclusos de estos centros (prisiones federales) murieron por suicidio, homicidio o accidentes en un periodo de ocho años en este tipo de cárceles, siendo más de la mitad de ellas (187) por suicidio. Sin embargo, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn encabeza la lista de prisiones federales más atroces para vivir. En los últimos tres años, al menos cuatro reos se han suicidado, según declaró el equipo legal de 'P Diddy' para The Daily Beast.

Desde el cierre del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en 2021, debido al deteriorado estado de las instalaciones, todos los presos que quedaban allí fueron trasladados al de Brooklyn, convirtiéndose en la única prisión federal de Nueva York y con unas condiciones para los presos muy precarias.

Con una capacidad para 1.600 reclusos, este centro no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo un correcto mantenimiento, lo que resulta en confrontamientos constantes, brotes de violencia y retrasos en la atención médica. En 2024, un interno, Uriel Whyte, fue apuñalado hasta la muerte mientras aguardaba juicio, y poco más de un mes después, otro recluso, Edwin Cordero, falleció tras una pelea.

El canal de televisión NY1 emitió el verano pasado un reportaje basado en vídeos exclusivos grabados en el interior de la prisión. En él se constataba que un interno en régimen de confinamiento solo abandona su celda "cada tres días para una ducha de 15 minutos". El informe también denunciaba la escasa atención médica y las graves deficiencias en materia de higiene. "Desde la presencia de gusanos en la comida hasta episodios de violencia, todo ocurre en el MDC", afirmó David Patton, exdirector de los Defensores Federales de Nueva York, en declaraciones a la cadena.

Además, NY1 tuvo acceso a un vídeo en el que se observaban cucarachas en los alimentos, luces averiadas y moho en las duchas. Otros medios también han recogido testimonios sobre un apagón ocurrido en el invierno de 2019, que obligó a los reclusos a permanecer durante varios días en celdas a temperaturas gélidas.

