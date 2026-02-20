Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Isabel II conocía el escándalo que salpicaba al príncipe Andrés y lo habría tapado, según medios británicos

Carlos III hereda la sombra de Andrés mientras crecen las dudas sobre lo que sabía respecto al caso Epstein. El monarca se ha mostrado dispuesto a colaborar.

Imagen de archivo del expríncipe Andrés y de Isabel II.

Irene Delgado
Publicado:

No es la primera vez que al hoy rey se le piden explicaciones o se le pregunta qué sabía de las andanzas de su hermano. Mucho antes de subir al trono como Carlos III, el entonces príncipe ya tenía dudas sobre el comportamiento de Andrés antes de que le encargaran determinados viajes oficiales. Sin embargo, según medios británicos, tanto el Gobierno como la reina Isabel II le respaldaron en aquel momento.

Dos décadas después, Carlos ha heredado la corona... y el problema. El llamado caso Epstein, que tanto daño ha hecho a la imagen de la Corona británica, vuelve a poner el foco en la familia real y en el papel que pudo desempeñar el monarca. En un comunicado tras la detención de su hermano, aseguró que "la ley debe seguir su curso" y expresó su apoyo a un "proceso completo, justo y adecuado".

La gran incógnita sigue siendo si conocía lo que hacía Andrés. El biógrafo real Andrew Lownie ya advertía en 1987 de la gravedad de encubrir un delito: "El crimen inicial es bastante grave y encubrirlo es igual de grave, así que necesitan tomar las riendas".

En caso de haber cometido delitos, el rey es inmune mientras ocupa el trono. No puede ser detenido ni se pueden iniciar procedimientos en su contra, ni tampoco registrar sus propiedades. Como jefe de la justicia, los tribunales no pueden actuar contra él. "Han estado protegidos toda su vida", opina un ciudadano. Otro recuerda que "no todos podemos rendir cuentas por nuestras familias. Al final, siempre puede haber una oveja negra".

Lejos del trono, la situación sería distinta y sí podría ser juzgado. En la calle, algunos reclaman cambios: "Creo que es necesario un cambio y dejar que Guillermo tome el control", apunta otro británico. Pese a todo, en la línea de sucesión, Andrés continúa siendo el octavo.

Andrés, en libertad bajo investigación

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido bajo sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein y permaneció más de diez horas en comisaría. Finalmente, fue liberado bajo investigación, según confirmó la Policía del Valle del Támesis.

El exduque de York, que cumplía 66 años el 19 de febrero, fue fotografiado en el interior de un coche a la salida de la comisaría de Aylsham, en Norfolk, tras ser arrestado en su finca privada de Sandringham. La investigación, no obstante, continúa abierta en varias propiedades de la región de Berkshire.

Tras conocerse la detención, Carlos III mostró su "profunda preocupación", pero insistió en que corresponde a las autoridades investigar los hechos con total apoyo y cooperación por parte de la Casa Real.

