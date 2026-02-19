Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EE.UU. e Irán

Medios estadounidenses apuntan que Donald Trump estaría preparado para un ataque inminente a Irán

Pese a las negociaciones en Ginebra, medios estadounidenses hablan de la posibilidad de un ataque por parte de Estados Unidos.

Donald Trump

Medios estadounidenses apuntan la posibilidad de que Trump se decante por una guerra con Irán | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Pese a las conversaciones de Ginebra el portal Axios publica que los funcionarios estadounidenses no son demasiado optimistas ante un posible acuerdo. Esta web asegura que fuentes estadounidenses les aseguran que podría estarse preparados para "una operación militar estadounidense en Irán, probablemente sería una campaña masiva que duraría semanas y que se parecería más a una guerra en toda regla que la operación puntual del mes pasado en Venezuela".

Oficialmente, la última advertencia de Donald Trump ha sido hacia el primer ministro británico a quien ha advertido de que si no se cierra un acuerdo con Teherán tendría que utilizar el atolón Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos, para un eventual ataque.

"Nuestra relación con Reino Unido es fuerte y poderosa, y lo ha sido durante muchos años, pero el primer ministro Starmer está perdiendo el control de esta importante isla por las reclamaciones de entidades nunca antes conocidas".

Indican también en Axios que "probablemente sería una campaña conjunta estadounidense-israelí de mucho mayor alcance, y más existencial para el régimen, que la guerra de 12 días liderada por Israel en junio pasado, a la que Estados Unidos finalmente se unió para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Detienen a 11 personas por la muerte de un ultraderechista en Lyon: la mayoría pertenecen a un grupo de extrema izquierda

Personas sosteniendo un cartel que dice 'Asesinos de Antifa, justicia para Quentin'

Publicidad

Mundo

Pelea en pleno avión.

Un avión, obligado a aterrizar de emergencia por una pelea entre varios pasajeros que empezó por un insulto racista

Donald Trump

Medios estadounidenses apuntan que Donald Trump estaría preparado para un ataque inminente a Irán

Aeropuerto de Newark

El aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, está cinco horas cerrado por una "incidencia" en un avión

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg defiende Instagram ante un jurado y critica a algunos usuarios: "Mienten sobre su edad"

Trasplante de corazón
ITALIA

Descartan un segundo trasplante para Domenico, el niño de 2 años con un corazón "quemado": "Las condiciones no son compatibles"

El Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius
Espacio Schengen

Bruselas pide un 'Schengen militar': "Mientras los soldados europeos rellenan papeleo, los rusos estarán entrando en Polonia"

El Comisario de Defensa de la UE da la voz de alarma sobre la excesiva burocracia que implica mover tropas por Europa. Pide implementar sin demora un 'Schengen militar' que facilite el traslado de efectivos y armamento a gran escala en caso de conflicto. De los 45 días actuales, se debe pasar a solo 3.

Personas sosteniendo un cartel que dice 'Asesinos de Antifa, justicia para Quentin'
FRANCIA

Detienen a 11 personas por la muerte de un ultraderechista en Lyon: la mayoría pertenecen a un grupo de extrema izquierda

El joven, de 23 años, murió de una paliza el sábado, cuando se manifestaba contra un acto de una eurodiputada de origen palestino del partido Francia Insumisa en una universidad de Lyon.

Bebé ICE

EEUU deporta a un bebé de dos meses hospitalizado por bronquitis tras estar retenido en un centro del ICE junto a su familia

Jeffrey Epstein

¿Qué revelan los papeles de Epstein de los vuelos del ‘Lolita Express’?

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, hace un gesto en la conferencia Bitcoin Asia, en Hong Kong, China, el 29 de agosto de 2025.

Uno de los hijos de Trump invierte 1.500 millones en una empresa de drones israelíes con contratos con el Pentágono

Publicidad