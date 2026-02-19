Medios estadounidenses apuntan que Donald Trump estaría preparado para un ataque inminente a Irán

Pese a las conversaciones de Ginebra el portal Axios publica que los funcionarios estadounidenses no son demasiado optimistas ante un posible acuerdo. Esta web asegura que fuentes estadounidenses les aseguran que podría estarse preparados para "una operación militar estadounidense en Irán, probablemente sería una campaña masiva que duraría semanas y que se parecería más a una guerra en toda regla que la operación puntual del mes pasado en Venezuela".

Oficialmente, la última advertencia de Donald Trump ha sido hacia el primer ministro británico a quien ha advertido de que si no se cierra un acuerdo con Teherán tendría que utilizar el atolón Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos, para un eventual ataque.

"Nuestra relación con Reino Unido es fuerte y poderosa, y lo ha sido durante muchos años, pero el primer ministro Starmer está perdiendo el control de esta importante isla por las reclamaciones de entidades nunca antes conocidas".

Indican también en Axios que "probablemente sería una campaña conjunta estadounidense-israelí de mucho mayor alcance, y más existencial para el régimen, que la guerra de 12 días liderada por Israel en junio pasado, a la que Estados Unidos finalmente se unió para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán".

