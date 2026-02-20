Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

CASO EPSTEIN

Las perturbadoras imágenes del príncipe Andrés con un niño jugando con un pecho de mentira

Estas fotografías vuelven a poner el foco en la vida privada y en el comportamiento pasado del hijo de la reina Isabel II.

El pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s jugando con una pelota en forma de pecho

El príncipe Andrés jugando con una pelota en forma de pechoGTRES

Marta Alarcón
Publicado:

Nuevas fotografías difundidas han vuelto a situar en el foco mediático al expríncipe Andrés. Las imágenes, captadas en 2011 en una residencia privada en Windsor, muestran al exmiembro de la Familia Real Británica, compartiendo un momento distendido con un niño pequeño.

En la escena se les puede ver jugando en el suelo, y lanzándose una pelota con un diseño de pecho humano, mientras intercambian gestos de aparente complicidad.

Niño jugando con una pelota en forma de pecho
Niño jugando con una pelota en forma de pecho | GTRES
El príncipe Andrés y un niño jugando
El príncipe Andrés y un niño jugando | GTRES
Niño jugando con una pelota en forma de pecho humano
Niño jugando con una pelota en forma de pecho humano | GTRES

En otra instantánea, ambos aparecen sentados en el sofá dentro del mismo domicilio.

Príncipe Andrés
Príncipe Andrés | GTRES

Según el portal estadounidense TMZ, el ex príncipe "no se encontraba a solas con el menor durante ese encuentro". Las fotografías, que habían permanecido fuera del foco público durante años, han resurgido ahora, tras el arresto del expríncipe Andres este jueves, por sus vínculos con Jeffrey Epstein, lo que vuelve a poner el foco en la vida privada y en el comportamiento pasado del hijo de la reina Isabel II.

