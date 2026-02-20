CASO EPSTEIN
Las perturbadoras imágenes del príncipe Andrés con un niño jugando con un pecho de mentira
Estas fotografías vuelven a poner el foco en la vida privada y en el comportamiento pasado del hijo de la reina Isabel II.
Publicidad
Nuevas fotografías difundidas han vuelto a situar en el foco mediático al expríncipe Andrés. Las imágenes, captadas en 2011 en una residencia privada en Windsor, muestran al exmiembro de la Familia Real Británica, compartiendo un momento distendido con un niño pequeño.
En la escena se les puede ver jugando en el suelo, y lanzándose una pelota con un diseño de pecho humano, mientras intercambian gestos de aparente complicidad.
En otra instantánea, ambos aparecen sentados en el sofá dentro del mismo domicilio.
Según el portal estadounidense TMZ, el ex príncipe "no se encontraba a solas con el menor durante ese encuentro". Las fotografías, que habían permanecido fuera del foco público durante años, han resurgido ahora, tras el arresto del expríncipe Andres este jueves, por sus vínculos con Jeffrey Epstein, lo que vuelve a poner el foco en la vida privada y en el comportamiento pasado del hijo de la reina Isabel II.
Más Noticias
- El almirante Garat, sobre el posible ataque de Estados Unidos a Irán: "Yo creo que será más tarde"
- Cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión cisterna en una autopista de Chile
- Andrés de Inglaterra, en libertad bajo investigación tras más de diez horas en comisaría en relación al caso Epstein
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad