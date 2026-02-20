Las perturbadoras imágenes del príncipe Andrés con un niño jugando con un pecho de mentira

Nuevas fotografías difundidas han vuelto a situar en el foco mediático al expríncipe Andrés. Las imágenes, captadas en 2011 en una residencia privada en Windsor, muestran al exmiembro de la Familia Real Británica, compartiendo un momento distendido con un niño pequeño.

En la escena se les puede ver jugando en el suelo, y lanzándose una pelota con un diseño de pecho humano, mientras intercambian gestos de aparente complicidad.

Niño jugando con una pelota en forma de pecho | GTRES

El príncipe Andrés y un niño jugando | GTRES

Niño jugando con una pelota en forma de pecho humano | GTRES

En otra instantánea, ambos aparecen sentados en el sofá dentro del mismo domicilio.

Príncipe Andrés | GTRES

Según el portal estadounidense TMZ, el ex príncipe "no se encontraba a solas con el menor durante ese encuentro". Las fotografías, que habían permanecido fuera del foco público durante años, han resurgido ahora, tras el arresto del expríncipe Andres este jueves, por sus vínculos con Jeffrey Epstein, lo que vuelve a poner el foco en la vida privada y en el comportamiento pasado del hijo de la reina Isabel II.

