Tres acertantes se reparten el mayor premio de lotería de la historia

Un programador de computadoras jubilado, el último de los tres ganadores de la lotería Mega Millions en Estados Unidos en reclamar su parte del pozo récord de 656 millones de dólares, sonrió ante las cámaras el miércoles al recibir el abultado cheque.

Merle Butler -que compartirá su porción del premio con su esposa Patricia- fue el único ganador al que se le requirió aparecer públicamente para cobrar su premio, tras comprar su boleto en Red Bud, Illinois (norte).

Butler, de 65 años, contó que supo casi de inmediato que había ganado tras ver los números en el noticiero y quedó tan excitado que no pudo dormirse hasta la mañana siguiente.

"Me di vuelta hacia mi esposa y le dije 'Ganamos', y me miró algo burlona y le dije 'No, ganamos', y ella empezó a reírse y se rió durante unas cuatro horas, creo", contó Butler, mientras Patricia, de 62 años, se reía detrás de él.

La pareja llevó el boleto al banco el día después del sorteo, tras comprar algo para desayunar que apenas pudo comer. La cajera les preguntó en broma si habían ganado la lotería cuando le solicitaron acceso a su caja de seguridad.

"Dije sí, gané esto y me reí", contó Butler a los periodistas con una sonrisa. "Y ella no se está enterando hasta ahora que yo realmente tenía el boleto ganador guardado".

La aparición de Butler pone fin a tres semanas de expectativa sobre los ganadores del sorteo del 30 de marzo, que ofrecía un premio sin precedentes en el mundo y desató un frenesí en todo el país, con ventas de 1.500 millones de boletos.