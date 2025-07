Acude a ligarse las trompas y acaba con una pierna amputada y con un trasplante de corazón

Una mujer de 30 años fue intervenida para ligarle las trompas y la cirugía acabó derivando en una cadena de complicaciones severas que llevaron a la amputación de una pierna y un trasplante de corazón.

El 9 de junio, en Argentina, Alison Calfunao asistió a la Clínica San Lucas de Neuquén para una primera operación que era rutinaria. Tras sufrir dos paros cardíacos en medio de la cirugía, la afectada tuvo que ser trasladada en un vuelo sanitario al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Según informó el medio Infobae, la paciente se encontraba en estado crítico y necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. Actualmente, la justicia argentina está investigando los hechos.

La familia exige respuestas

La madre de la víctima, Carina, comunicó que ninguna autoridad de la clínica les informó acerca del motivo por el cual se truncó la operación. Debido a esto, la familia exige saber "qué le hicieron" durante la intervención.

Los familiares de la afectada llevaron a cabo ingentes esfuerzos para llevar el caso al nosocomio de Buenos Aires. A su vez, solicitaron la ayuda de algunos de los vecinos del barrio en el que residen, Unión de Mayo.

Carina contactó con Gustavo Ancalgil, el presidente de la comisión vecional del barrio, para explicarle la situación. En aquel momento, su hija se encontraba en estado grave y la familia no podía costearse el viaje necesario para poder estar junto a ella en el hospital de la capital.

Rápidamente, los vecinos se volcaron y ofrecieron su ayuda, grabando un video que circuló rápidamente por las redes sociales, viralizándose y consiguiendo el apoyo internacional de un gran número de internautas.

Era una "joven sana, llena de sueños, con una vida por delante"

Carina compartió una publicación en su cuenta de Facebook en la que describe a su hija como "una joven sana, llena de sueños, con una vida por delante". Insistió en que Alison llegó a la clínica con todos los estudios rutinarios y necesarios en su mano.

En la operación, la joven sufrió dos paros cardíacos. Sin embargo, a su madre tan solo le informaron acerca de uno. "El ginecólogo me explicó que había hecho su trabajo, pero no me dejaron bajar a ver a mi yerno porque algo estaba pasando arriba", relató la afligida madre en declaraciones otorgadas al medio Río Negro Radio.

Estuvo conectada varios días a un sistema ECMO y le amputaron una pierna

El estado de la paciente se iba complicando cada vez más con el transcurso de las horas. Tras su paso por la Clínica San Lucas, fue derivada a la Clínica San Agustín y posteriormente a la Clínica Pasteur, en la que tuvo que permanecer varios días conectada a un sistema ECMO mientras coordinaban su traslado al Hospital Italiano.

Tal y como relató la madre al Diario Río Negro, a Alison se "le formó una trombosis" en una de sus piernas. "La infección estaba subiendo", por lo que los médicos decidieron que era necesario amputarle la pierna "para que no le afecte a sus órganos".

Trasplante de corazón

El 17 de junio, después de permanecer varios días hospitalizada en estado crítico, la trasladaron a Buenos Aires y le realizaron el trasplante de corazón. "Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison colció a la vida", explicó su madre en la publicación compartida en Facebook.

A día de hoy, Alison permanece internada en recuperación tras sufrir lo que su familia definió como un proceso lento y extremadamente exigente. "Ahora está constantemente con los kinesiólogos para que tenga más estabilidad en el cuerpo", explicó Carina.

Ataques de pánico

La paciente, tal y como relató su madre, sufre "muchos ataques de pánico" durante las noches porque "siente que le están cortando su pierna".

"Es como si fuera un bebé. Surecuperación es lenta, necesita ganar peso para poder moverse bien", relató y detalló que también cuenta con nutricionistas como parte del proceso.

