Muere el actor australiano Julian McMahon a los 56 años

El actor australiano Julian McMahon ha muerto a causa del cáncer, según ha revelado este viernes su esposa, Kelly McMahon al medio Deadline, aunque no ha detallado más información sobre su enfermedad. "Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo murió pacíficamente esta semana después de un valiente esfuerzo para superar el cáncer", ha expuesto en el comunicado.

Hijo de Sir William McMahon, quien fue tercer Primer Ministro australiano, comenzó su carrera como modelo hasta que logró su primer papel en la serie de televisión estadounidense Another World, donde interpretó al personaje de Ian Rain. Durante su carrera, también encarnó al agente Less LaCroix en FBI: Most Wanted. El creador de la franquicia, Dick Wolf, también envió sus condolencias y afirmó que "todos en Wolf Entertainment estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Julian y nuestras condolencias a toda su familia".

Aunque era conocido por trabajos anteriores, su interpretación del cirujano Christian Troy en Nip/Truck marcó un antes y un después en su carrera. Gracias a su papel como protagonista, fue nominado a los Globos de oro como mejor actor en 2005 y lo consolidó como uno de los rostros más icónicos de la televisión a principios del siglo XIX.

La esposa del actor también ha asegurado que McMahon "amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible".

Asimismo, Kelly ha pedido "apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar la pérdida en privado".

