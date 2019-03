Strauss-Kahn: "Toda esta historia es una mentira"

El político socialista ha declarado en la televisión francesa que no hubo "agresión" en aquel caso, que provocó su dimisión como máximo responsable del Fondo Monetario Internacional.

DSK aseguró que "toda esta historia es una mentira" e insistió en que los cargos contra él ha sido retirados en Estados Unidos porque no hay motivos para continuar con el caso ni hay pruebas.

Strauss-Kahn ha asegurado que no tiene intención de negociar en relación con el proceso civil que aún está abierto contra él por parte de los abogados de la camarera del hotel Sofitel que le acusó, Naffissatou Diallo.

En su comparecencia ante las cámaras por primera vez desde que fue detenido, DSK ha calificado de "posible" que haya podido ser objeto de una "trampa" y contestó con un "veremos" a la pregunta de si fue víctima de un "complot".

Insistió en que lo que ocurrió en el Sofitel fue una "debilidad" y fue interrogado por sus relaciones en general con las mujeres, dado que además en Francia una periodista le acusa de haberla agredido sexualmente. "Nunca he tenido una relación de poder", aseguró DSK, quien manifestó su "respeto por las mujeres".

"Desde hace cuatro meses he visto el daño que he hecho a mi alrededor y he reflexionado; he perdido para siempre esa ligereza", dijo además al ser preguntado por sus relaciones con personas del otro sexo.