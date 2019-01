El sobrecogedor relato de una mujer que fue víctima una brutal paliza de su novio por cambiar su foto de perfil: "Pensé que iba a morir"

Una mujer de Liverpool ha sido víctima de una brutal agresión después de que su violento exnovio le diese una patada en la cara por cambiarse la foto de perfil en Facebook. Lois Ashton, de 29 años, ha contado que le rompió la mandíbula y le arrancó tres dientes delanteros.

La víctima ha decidido compartir su historia en su cuenta de Facebook y ha compartido las fotos de sus lesiones, con la esperanza de ayudar a más víctimas de violencia de género. Andrew McNair, su agresor, ha sido condenado a 36 meses de prisión.

El agresor dio una patada, golpeó y abofeteó a la mujer cuando se dio cuenta de que había cambiado su foto de perfil, reemplazando una en la que aparecía él, según publica el diario británico The Mirror. Lois había regresado de una noche de fiesta con amigos y cuenta que pensó que la iba a matar cuando le lanzó el ataque.

"Al principio era encantador y muy amable conmigo. Pero a medida que pasaban los meses, él cambió. Recuerdo la primera vez que me abofeteó. Estábamos discutiendo y yo le gritaba y él me dio una bofetada. Otra vez me dio una patada en la cabeza y me dejó un ojo morado. Debería haberlo dejado para siempre en ese momento, pero él me llamaba por teléfono todos los días diciendo cuánto lo lamentaba y llorando, así que terminé volviendo", relata.

Lois asegura que Andrew destrozó la casa de su amiga en un ataque de rabia en otro incidente en diciembre de 2016, un ataque que la dejó con horribles lesiones y por el cual tuvo que ser hospitalizada.

"Me había arreglado salir con mis amigas para una buena noche femenina. Parecía molesto porque iba a salir, así que le dije que no creía que quisiera ir a una noche de chicas y me dijo que 'la oferta hubiera sido buena'. Así que terminé invitándolo y vino conmigo. Fuimos a un pub, pero él ni siquiera se sentó con nosotras, solo nos miraba fijamente. Pensé que estaba actuando de forma extraña, pero solo trataba de ignorarlo y disfrutar de la noche con mis chicas", cuenta.

Añade que después de salir del pub su amiga les invitó a su casa, pero él se negó y dijo que estaba "bien". "Cuando llegué allí, me envió un mensaje de texto diciendo que había elegido a mis amigos antes que a él. Mi amiga me dijo que apagara mi teléfono y lo hice, y terminamos cantando y saltando en la sala, como hacen las chicas".

Aquella noche Louis cambió su perfil de Facebook, quitando una foto en la que salía con su novio y reemplazándola por una en la que salía sola. A la tarde siguiente, se despertó y encontró a Andrew de pie sobre la cama, gritándole.

"Logré salir corriendo y golpeé la puerta de los vecinos para pedir ayuda, pero nadie respondió. Salió, cerró la puerta y tiró la llave para que nadie pudiera ayudarme. Y entonces él comenzó a golpearme y abofetearme. Me dio una patada en la cabeza y me derribó. Luego me golpeó tres veces en la cara y me sacó los dientes. Uno de mis dientes subió a mi cavidad nasal y si me pongo el dedo en la nariz, puedo sentir mi diente. Pensé que iba a morir. Había tanta sangre. Estaba de rodillas en la calle y fue un transeúnte quien llamó a una ambulancia y mi ex salió corriendo", relata

Lois confiesa que en ese momento no denunció "simplemente por miedo". Sin embargo, después de repetidas amenazas y abusos en otra ocasión, decidió contarle a la policía lo sucedido.