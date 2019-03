TEPCO detecta agua altamente radiactiva en el exterior del reactor 2

Los técnicos midieron el domingo concentraciones radiactivas de más de 1.000 milisievert a la hora en el agua que había salido al exterior por un túnel que rodea el reactor. Ese nivel es similar al detectado este fin de semana en una zona anegada en el interior del edificio de turbinas de la unidad 2, que ha obligado a interrumpir la labor de los operarios.

El portavoz del Gobierno japonés, Yukio Edano, dijo que ese alto nivel de radiación en la unidad 2 podría provenir del contacto de agua con material de las barras de combustible nuclear parcialmente fundido. La Agencia de Seguridad Nuclear dijo hoy que TEPCO debe vigilar una posible filtración de ese agua altamente radiactiva a la tierra, algo que los técnicos están intentando medir y confirmar.

Además, TEPCO está intentando determinar si el agua sigue saliendo del túnel, diseñado para el mantenimiento del reactor. Los responsables de TEPCO dijeron en rueda de prensa que no es probable que el líquido radiactivo haya llegado al Océano, ya que el conducto no tiene salida al mar, pese a que la central de Fukushima (noreste de Japón) se encuentra al borde de la costa. La Agencia de Seguridad Nuclear indicó que aún no está claro cómo se ha filtrado al exterior ese agua con alta concentración de material radiactivo, aunque podría deberse a una fuga en la conexión entre el reactor y las turbinas.

Asimismo, TEPCO confirmó que en los edificios de turbinas de los reactores 1 y 3 hay zonas encharcadas con agua altamente radiactiva, que será bombeada por diversos medios para permitir reanudar las labores de restablecimiento de los sistemas de refrigeración de las unidades. Por el contrario, los niveles de radiactividad en el aire decrecieron hoy en la mayoría de las zonas de análisis en el área que rodea la central, según informó la televisión NHK. En la ciudad de Fukushima, a unos 60 kilómetros al noroeste de la central, se midieron 3,84 microsieverts a la hora después del mediodía, un nivel alto pero no perjudicial para la salud.