Los sondeos dan por ganador de la primera vuelta a Humala

El nacionalista Ollanta Humala habría ganado este domingo la primera vuelta en Perú con más del 30% de los votos, según sondeos a pie de urna de tres importantes encuestadoras. En segundo lugar estaría Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, con más del 20%.



Humala habría obtenido un 31,6% de votos, según el sondeo de Ipsos Apoyo; un 33,8% de acuerdo a la empresa Datum Internacional y 33%, según la encuestadora CPI.



Fujimori habría obtenido un 21,4 por ciento, según Ipsos Apoyo; 21,3%, según Datum y 22% de acuerdo al sondeo realizado por CPI.



Con este resultado, Humala y Fujimori tendrían el derecho de disputar la Presidencia en la segunda vuelta prevista para el 5 de junio, aunque no todo está dicho debido a lo ajustados que han sido estos comicios y tampoco se puede descartar aún al ex ministro Pedro Pablo Kuczynski, quien mostró un ascenso en las encuestas previas a los comicios de este domingo.



Kuczynski habría obtenido un 19,2 por ciento según Ipsos Apoyo, un 19,5 por ciento de acuerdo a Datum y un 19 por ciento según CPI. Mientras que el ex mandatario Alejandro Toledo (2001-2006) tiene un 16,1 por ciento en Ipsos Apoyo y un 15,2 por ciento en Datum.