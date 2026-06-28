La ola de calor deja 1.000 muertes más en Francia y colapsa las funerarias de París

La ola de calor azota a Francia con más fuerza que nunca. Las autoridades francesas registraron 1000 muertes más que lo habitual desde el pasado miércoles debido al extremo calor que envuelve al país galo.

Santé Publique Franque anunció que "Desde el 24 de junio, se han observado alrededor de 1000 muertes adicionales, en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores".

Este organismo del Ministerio de Sanidad señaló que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años (un 85% de los casos), al tiempo que apuntó a un aumento del 40% solo en los fallecimientos a domicilio.

París, de las más afectadas

Las regiones más afectadas por la extrema ola de calor, como apunta Santé France son Isla de Francia (donde se encuentra París), Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira.

Se estima que la mortalidad sea más elevada debido a una subestimación de los datos, que se basan únicamente en certificados de defunción electrónico. El gobierno francés ya había alertado este sábado que los "efectos sanitarios" de la extrema ola de calor están "aún por llegar" en los próximos días.

La agencia meteorológica Météo France indicó que cerca de la mitad del país está en alerta naranja, entre ellos París y su región, así como dos regiones situadas en el noreste del país en alerta roja.

Saturación en las funerarias

El incremento continuo de muertes está originando un problema de saturación en las funerarias francesas. Las dos funerarias de París, ubicadas en Batignolles y Ménilmontant, se encuentran saturadas desde el sábado por la mañana; la capital ha registrado 109 fallecimientos en 24 horas, no solo en domicilios particulares, sino también en residencias de ancianos.

Gautier Caton, portavoz de la Federación Nacional de Directores de Funerarias, lamentaba la situación en declaraciones a LCI, "Nos afecta directamente porque existe una necesidad urgente de atender a los fallecidos dadas las condiciones y temperaturas. Pero, a diferencia de 2003, no es agosto. El personal no está de vacaciones" puntualizaba Caton.

No se llegará a la situación del 2003

Aunque esta ola de calor impresiona, no se llegará a la situación que tuvo lugar en 2003, cuando se registró un aumento de la mortalidad de 15000 personas, como ha confirmado la Ministra de Sanidad, Stephanie Rist,,

"Aunque la ola de calor es comparable desde el punto de vista meteorológico a la de 2003, probablemente no estaremos en la misma situación desde el punto de vista sanitario" expuso Rist. Además el Ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, explicó a la prensa que durante los últimos cuatro días hubo jornadas con un aumento del 40% de las llamadas a los servicios de urgencia asociada con el calor.

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