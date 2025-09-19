Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Acusan a funerarias belgas de comprar cadáveres en residencias de ancianos y un hospital

En algunos de los casos denunciados, los familiares fueron informados solo después de que los fallecidos hubieran sido ya trasladados.

Ata&uacute;d

AtaúdEFE

Neila Gallego
Una investigación llevada a cabo por la radiotelevisión pública flamenca VRT acusa a distintas funerarias de Bélgica de dar dinero y obsequios a trabajadores de residencias de ancianos y a un hospital a cambio de hacerse cargo de los cadáveres de las personas fallecidas. Las denuncias vienen de testigos.

Algunas instituciones, incluido un hospital de Amberes, trabajan con funerarias fijas pese a que por ley en el país las familias de los fallecidos pueden siempre decidir a qué funeraria dirigirse para celebrar las ceremonias de último adiós.

En algunos de los casos denunciados, los familiares fueron informados solo después de que los fallecidos hubieran sido ya trasladados. La ley solo permite excepciones al principio de total libertad para elegir funeraria en el caso de que no sea posible encontrar a la familia de la persona fallecida o cuando haya un riesgo para la salud pública.

Una de las personas que ha testificado asegura que en algunas residencias de ancianos, los mismos empleados de funerarias vuelven "una y otra vez". A cambio de regalos, como champán y bombones, pero también de dinero, se les permite recoger al fallecido.

"Esto puede suponer hasta 250 euros por cadáver", indica el mismo testigo. Entre las menciones destaca el hospital ZAS Middelheim de Amberes. Un programa de VRT ha tenido acceso a correos electrónicos internos que sugieren que la dirección de ese establecimiento estaba al tanto de esas prácticas, aunque otras investigaciones previas se abandonaron por falta de pruebas.

"Sería hipócrita decir que tales acuerdos no existen", declaró Johan Dexters, presidente de la asociación de empresas del sector. Asimismo añadió que como grupo no disponen de muchas herramientas para evitar esos comportamientos.

Ataúd

