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TERREMOTO COLOMBIA

Aumenta a 294 el número de muertos y a 320 el de desaparecidos por el terremoto en Colombia

Las esperanzas de localizar supervivientes bajo los escombros disminuyen con las horas y, al mismo tiempo, cuatro días después del terremoto, hay decenas de miles de personas que lo han perdido todo y sobreviven como pueden.

Campamentos habilitados en Colombia

Aumenta a 294 el número de muertos y a 320 el de desaparecidos por el terremoto en Colombia | Antena3.com

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El terremoto que golpeó Colombia el pasado lunes deja ya 294 personas fallecidas y 320 desaparecidas, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), difundido este sábado. Las esperanzas de localizar supervivientes bajo los escombros disminuyen con las horas y, al mismo tiempo, cuatro días después del terremoto, hay decenas de miles de personas que lo han perdido todo y sobreviven como pueden.

El balance también contabiliza 3.935 heridos y 353 personas rescatadas. En total, unas 115.461 personas, agrupadas en 54.008 familias, se han visto afectadas por el seísmo en 448 municipios.

Los daños materiales también siguen aumentando. Al menos 14.493 viviendas han quedado destruidas, y otras 81.506 presentan algún tipo de daño. Además, 66 edificios se han derrumbado, especialmente en Cali y Pereira, dos de las ciudades más afectadas.

241 centros sanitarios afectados

La emergencia también ha provocado graves daños en infraestructuras. Se han visto afectados 241 centros sanitarios, 2.612 centros educativos, 3.621 centros comunitarios, 298 carreteras, 59 sistemas de abastecimiento de agua y decenas de puentes. Cinco aeropuertos también han sufrido daños.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. El organismo ha registrado hasta ahora 256 réplicas, dos de ellas con una magnitud superior a 4.

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a los afectados, las posibilidades de encontrar supervivientes bajo los escombros disminuyen con el paso del tiempo. La tragedia ha dejado además 188 animales rescatados y otros 578 afectados.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, tiene previsto desplazarse este sábado a varias de las localidades más golpeadas del norte del Valle del Cauca y Risaralda, para evaluar la situación y las necesidades de la población.

Juegos para aliviar la tragedia

Los voluntarios se han volcado en ayudar a los que viven al raso tras el seísmo, montando campamentos improvisados y aportándoles agua y asistencia psicosocial. Algunas madres han reconocido a los micrófonos de Antena 3 Noticias que "temen por sus niños". Sin embargo están siendo aliviados de la tragedia, gracias a los juegos que les brindan los voluntarios que se acercan a los campamentos.

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