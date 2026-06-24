ÉBOLA
Detectan el primer caso positivo de ébola en Francia
Se trata de un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo.
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Las autoridades sanitarias de Francia han detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola. Se trata de un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), zona donde el virus se encuentra en circulación activa. Así lo ha notificado este miércoles el Ministerio de Salud francés.
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