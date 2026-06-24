Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ÉBOLA

Detectan el primer caso positivo de ébola en Francia

Se trata de un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo.

Sanitarios en el Congo tratan el ébola

Sanitarios en el Congo tratan el ébola Europa Press

Publicidad

Luis Alcantud
Luis Alcantud
Publicado:

Las autoridades sanitarias de Francia han detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola. Se trata de un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), zona donde el virus se encuentra en circulación activa. Así lo ha notificado este miércoles el Ministerio de Salud francés.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el positivo en ébola y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Quién es Abelardo De La Espriella, el abogado ultraderechista que ha ganado las elecciones en Colombia

Abelardo De la Espriella

Publicidad

Mundo

Sanitarios en el Congo tratan el ébola

Detectan el primer caso positivo de ébola en Francia

Alemania paraliza todos sus trenes por un fallo en el sistema de comunicaciones

Alemania paraliza todos sus trenes por un fallo en el sistema de comunicaciones

Abejas.

Millones de abejas invaden una ciudad de Texas tras volcar un camión con colmenas

Bandera de la OTAN
Reunión OTAN

España se queda fuera de la reunión de las grandes potencias europeas para preparar la cumbre de la OTAN en julio

El presidente de EEUU, Donald Trump
EE.UU.

Trump vuelve a cargar contra la OTAN y Starmer: "Este no era Winston Churchill”

Efectivos de las fuerzas de seguridad de los talibanes en Kabul
Talibanes en Bruselas

Polémica en Bruselas por la visita de una delegación talibán para negociar deportaciones de afganos

La Comisión Europea recibe a representantes del régimen afgano, no reconocido por la UE desde 2021, en medio de las críticas de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda.

Jungkook, cantante de BTS.
Música

Condenada a prisión una fan de BTS por intentar entrar repetidamente en casa de uno de sus integrantes

La mujer ha sido condonada por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada. Llegó a tocar el timbre de la vivienda de Jungkook más de 130 veces en un mismo día.

Brexit, 10 años después: la decisión que redefinió al Reino Unido y sacudió a Europa

Brexit, 10 años después: la decisión que redefinió al Reino Unido y sacudió a Europa

Antena 3 Noticias

Tres muertos, entre ellos un policía y el atacante, en un tiroteo en Montreal

Mueren dos niños en el interior de un coche en Francia en plena ola de calor

Mueren dos niños en el interior de un coche en Francia en plena ola de calor

Publicidad