Las fuertes lluvias dejan seis muertos y miles de evacuados en el este de Japón

Las intensas lluvias registradas en el este de Japón, han dejado al menos seis personas fallecidas en la provincia de Chiba, situada cerca de Tokio, además de una persona desaparecida y varios heridos. Las precipitaciones han provocado inundaciones y han aumentado el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra.

Entre las víctimas se encuentra un hombre de 60 años, localizado en una carretera inundada, y una mujer de 66 años, que quedó atrapada en su vehículo debido a la acumulación de agua. La Policía ha confirmado posteriormente otros dos fallecimientos relacionados con el temporal.

Se mantienen órdenes de evacuación para 25.500 personas

Las autoridades mantienen órdenes de evacuación para unas 25.500 personas. De ellas, más de 7.000 permanecen este viernes en los cientos de refugios habilitados por los municipios. La situación ha sido especialmente grave en la ciudad de Chiba, donde se registraron 348 milímetros de lluvia en apenas 12 horas, la mayor cantidad desde que comenzaron los registros.

La Agencia Meteorológica de Japón mantiene un nivel elevado de alerta ante el riesgo de inundaciones y desprendimientos. Aunque el nivel de alerta por deslizamientos de tierra ha descendido al cuarto de los cinco niveles establecidos, las autoridades advierten de que el peligro continúa siendo considerable debido a la inestabilidad del terreno, y a la posibilidad de nuevas precipitaciones.

El temporal también ha provocado importantes problemas en los transportes de la región de Tokio, con atascos kilométricos, y numerosas cancelaciones de vuelos. Las autoridades japonesas han pedido a la población que permanezca atenta, y siga las indicaciones de evacuación, ante la previsión de nuevas lluvias intensas.

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Hace menos de un mes ocurría una noticia similar, pero esta vez en Texas, donde las intensas lluvias dejaron dos muertos y más de 200 rescates.

Las precipitaciones fueron especialmente fuertes en el condado de Uvalde, donde se acumularon hasta 74 centímetros de lluvia en apenas tres días, provocando el desbordamiento del río Guadalupe, y alcanzando en algunos puntos los 9 metros de altura.

La combinación de un terreno con poca capacidad de absorción y lluvias torrenciales favorece las crecidas repentinas, convierte a Texas Hill Country en una de las zonas con mayor riesgo de inundaciones en Estados Unidos según explican los expertos.

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