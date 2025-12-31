Las muertes de 2025: el papa Francisco, Robert Redford, Verónica Echegui o Robe Iniesta

Del mundo de la música o el cine a la política, la ciencia, el deporte o la religión, son muchas las personalidades que han fallecido este 2025. Repasamos aquí las más destacadas del año. Cada uno en su campo, todos se han ido. Pero no han muerto del todo porque, lo que les hace grandes, permanece.

Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio falleció el 21 de abril, lunes de Pascua, a los 88 años, a causa de un derrame cerebral tras una larga enfermedad. Primer pontífice americano y sucesor de Benedicto XVI tras su histórica renuncia, Francisco llegó al Vaticano con la voluntad de impulsar una profunda renovación de la Iglesia católica, un proceso que quedó inconcluso. Durante todo su pontificado mantuvo una mirada constante hacia los más desfavorecidos, convirtiendo esa cercanía en una de sus principales señas de identidad.

Robert Redford. Símbolo del Hollywood más comprometido y progresista, murió a los 89 años en su casa de Utah mientras dormía. Actor, director, productor y fundador del Sundance Film Institute, dejó una huella imborrable con títulos como Todos los hombres del presidente, Dos hombres y un destino o El golpe. En 1981 ganó el Oscar a la mejor dirección por Gente corriente.

Mario Vargas Llosa. El escritor peruano falleció en Lima a los 89 años a causa de una enfermedad hemática. Premio Cervantes y Nobel de Literatura, fue una de las grandes voces de la literatura en español. Deja novelas fundamentales como La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo o La fiesta del Chivo.

Diane Keaton. A los 79 años, en octubre, falleció uno de los grandes iconos del cine y la moda de Hollywood, inseparable musa de Woody Allen. Ganó el Oscar en 1978 por Annie Hall, un papel que marcó época y definió un estilo propio dentro y fuera de la pantalla. Murió en su casa de Los Ángeles a consecuencia de una neumonía.

Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay murió el 14 de mayo a los 89 años tras luchar contra un cáncer de esófago. Referente mundial de la izquierda, destacó por su coherencia, austeridad y compromiso social. Durante su mandato impulsó medidas pioneras como la legalización de la marihuana y la reducción del impacto ambiental, convirtiéndose en un símbolo de humildad política.

Jane Goodall. La primatóloga y activista británica falleció el 1 de octubre a los 91 años. Considerada la mayor experta mundial en chimpancés, sus investigaciones revolucionaron la visión científica sobre los primates y subrayaron su cercanía genética y emocional con los humanos. Su trabajo fue clave para concienciar sobre la protección de la biodiversidad.

Robe Iniesta. El líder de Extremoduro murió a los 63 años tras cancelar su última gira en 2024 por un tromboembolismo pulmonar. Desde Plasencia construyó un lenguaje musical propio, crudo y poético, con profundas inquietudes filosóficas. Deja canciones que marcaron a varias generaciones, como La vereda de la puerta de atrás, So payaso o Salir.

Verónica Echegui. La actriz falleció a finales de agosto a los 42 años. Figura destacada del cine español contemporáneo, saltó a la fama con Yo soy la Juani y ganó el Goya como cortometrajista por Tótem Loba. Su muerte supuso un golpe inesperado para la industria cultural.

David Lynch. Maestro absoluto del cine estadounidense, autor visionario y de universo inconfundible, murió tras dejar obras esenciales como Cabeza borradora, Terciopelo azul, Carretera perdida o Twin Peaks. Ganador de la Palma de Oro por Corazón salvaje y de un Oscar honorífico, en 2024 reveló que padecía enfisema pulmonar, aunque aseguró que seguiría creando.

Héctor Alterio. El actor argentino-español falleció a los 96 años dejando una filmografía monumental de más de 150 títulos entre cine, teatro y televisión. Padre de Malena y Ernesto Alterio, fue una figura clave del cine en Argentina y España. En 2004 recibió el Goya de Honor como reconocimiento a toda su trayectoria.

Giorgio Armani. El diseñador italiano murió a los 91 años tras una breve hospitalización por una infección pulmonar. Icono del minimalismo, revolucionó la moda masculina y femenina y fue pionero en unir la alta costura con Hollywood. Construyó un imperio valorado en más de 11.000 millones de euros.

Manuel de la Calva. Integrante de El Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa, murió el 26 de agosto a los 88 años víctima de un cáncer. Fue parte del primer gran fenómeno del pop español y autor de himnos como Quisiera ser, Perdóname o Amor de verano.

Gene Hackman. El legendario actor murió a los 95 años en su casa de Santa Fe. Días antes había fallecido su esposa, Betsy Arakawa, por un síndrome pulmonar causado por hantavirus. La autopsia confirmó que Hackman murió por una grave enfermedad cardiovascular, agravada por un Alzheimer avanzado.

Hulk Hogan. Terry Gene Bollea falleció a los 71 años tras sufrir un paro cardiaco. Leyenda absoluta de la lucha libre, fue clave para convertir la WWE en un fenómeno global en los años 80 y 90. También participó en cine y televisión, aunque su figura quedó marcada por un escándalo judicial en 2015.

Ozzy Osbourne. El mítico vocalista de Black Sabbath falleció a los 76 años, apenas tres semanas después del gran homenaje que recibió la banda en Birmingham. Figura esencial del heavy metal, su influencia marcó a generaciones de músicos y aficionados.

Frank Gehry. El arquitecto canadiense-estadounidense falleció el 5 de diciembre a los 96 años. Revolucionó la arquitectura contemporánea con el Museo Guggenheim de Bilbao y dejó obras emblemáticas en todo el mundo, incluido el pez de la Villa Olímpica de Barcelona.

Brigitte Bardot. La actriz y cantante murió a los 91 años el Día de los Inocentes. Icono absoluto del cine francés y símbolo erótico de los años 50 y 60, fue protagonista de clásicos como Y Dios creó a la mujer o El desprecio.

Alfonso Ussía. El periodista y escritor falleció a los 77 años dejando una huella muy reconocible en el pensamiento conservador español. Polemista incisivo, fue una de las firmas más personales del columnismo en España durante décadas. Nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, inició su trayectoria en la poesía satírica antes de consolidarse como articulista en cabeceras como ABC, Diario 16 o La Razón.

Diogo Jota. La muerte del futbolista portugués del Liverpool, junto a su hermano André Silva, fue una de las pérdidas más impactantes del año. Ambos fallecieron en un accidente de tráfico en Zamora cuando viajaban de Portugal a Inglaterra, dejando un profundo vacío en el mundo del deporte.

Pero el 2025 acabará con la pérdida de muchos deportistas ilustres que dejaron huella a lo largo de sus carreras. Ajedrecistas como Boris Spassky, boxeadores de la talla de George Foreman, futbolistas legendarios como Enrique Collar y entrenadores del nivel de Leo Beenhakker y Xabier Azkagorta se despidieron para siempre.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.