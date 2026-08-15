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Mueren siete personas y otras nueve resultan heridas tras volcar un minubús de camino a una fiesta familiar

El destino de los pasajeros era una ceremonia familiar, cuando el conductor del vehículo perdió el control y el minibús volcó.

Imagen de archivo de un minibús.

Imagen de archivo de un minibús. Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Siete personas han muerto este sábado en un accidente de tráfico en Turquía, y otras nueve han resultado heridas, tras haber volcado un minibús que las trasladaba a una celebración familiar en el sureste del país.

Los pasajeros viajaban a la ciudad de Diyarbakir a la de Mus, capital de la provincia vecina a una distancia de 250 kilómetros, para presentarse en una ceremonia de esponsales, cuando el conductor del vehículo perdió el control y el minibús volcó, detalla la agencia turca Anadolu.

El accidente, que no ha alcanzado ni afectado a otros vehículos, tuvo lugar sobre las 09:00 horas locales (06:00 horas gmt) en el municipio de Lice, en la provincia de Diyarbakir.

Al principio, se constataron 5 muertos, aunque luego ascendieron a siete, mientras que otras nueve personas permanecen heridas, una de ellas de gravedad. Aún se investigan las causas del accidente, informa un comunicado de las autoridades provinciales.

En los últimos años se han registrado anualmente entre 6.000 y 6.500 muertos por accidente de tráfico (incluidos quienes pierden la vida en los 30 días siguientes al incidente) en Turquía, país cuya población es de 86 millones de habitantes.

Es una reducción de aproximadamente un 15 % respecto a las cifras de hace una década, a pesar de que la población ha aumentado un 10 % en el mismo periodo de tiempo.

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