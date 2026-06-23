La noche de San Juan se celebra bajo fuertes restricciones por la ola de calor

La celebración de la noche de San Juan estará marcada este año por elevadas temperaturas y el riesgo extremo de incendios forestales. La previsión de noches tropicales ha obligado a administraciones autonómicas y municipales a imponer restricciones excepcionales para minimizar el peligro derivado del uso del fuego durante una de las festividades más populares del calendario.

Las limitaciones afectan tanto a las tradicionales hogueras como a los espectáculos pirotécnicos, que en numerosas localidades han sido suspendidos, restringidos o traslados a espacios especialmente habilitados.

La Rioja prohíbe hogueras y fuegos artificiales

La Rioja ha adoptado una de las medidas más contundentes. El Gobierno autonómico ha prohibido todas las hogueras previstas para la noche de San Juan y también los fuegos artificiales ante la previsión de una "extraordinaria e intensa" ola de calor durante esta semana y el elevado riesgo de incendios forestales.

Además, ha decretado el cierre de todos los asadores, tanto homologados como no homologados, situados en la comunidad y ha prohibido cualquier concentración lúdica que implique el uso del fuego en terrenos no urbanos. Con estas decisiones, el Ejecutivo riojano busca reducir al máximo las posibilidades de que se origine un incendio durante un episodio meteorológico especialmente adverso.

Drones, dispositivos especiales y zonas autorizadas

En otras comunidades las celebraciones podrán mantenerse, aunque bajo estrictas condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento de Valencia desplegará un operativo especial formado por más de 300 agentes de la Policía Local y drones de vigilancia para controlar las playas. Además, los bomberos instalarán una autobomba en el paseo de la Malva-rosa y reforzarán la vigilancia en las playas del sur, donde las hogueras continúan prohibidas para proteger el Parque Natural de l'Albufera y el bosque de la Devesa de El Saler.

En Cataluña, las hogueras requieren autorización municipal y, por norma general, no están permitidas en las playas ni cerca de edificios o terrenos forestales. Barcelona solo autorizará algunas hogueras en puntos concretos de la ciudad, mientras mantiene la prohibición de hacer fuego o lanzar petardos en sus playas.

Castilla y León permitirá las hogueras únicamente en espacios delimitados por los municipios, mientras que en el medio rural permanece prohibido cualquier uso del fuego debido a la situación de riesgo alto de incendios. Algunas ciudades, como Ponferrada o Mirando de Ebro, han optado por suspender las celebraciones.

Restricciones generalizadas en todo el país

Andalucía también afrontará la noche de San Juan con importantes restricciones. En ciudades como Cádiz, El Puerto de Santa María, Chiclana o Chipiona estará prohibido hacer hogueras en las playas, mientras que Marbella permitirá algunas de forma excepcional en zonas concretas de la costa. En Málaga, además de prohibirse las hogueras directamente sobre la arena, se habilitarán puntos específicos para depositar materiales combustibles.

Galicia mantendrá buena parte de sus tradicionales celebraciones, aunque condicionadas al nivel de riesgo de incendios. En A Coruña se ha preparado un dispositivo de cerca de un millar de personas, mientras que municipios como Vigo o Nigrán restringen las hogueras y reforzarán la vigilancia con drones.

Las restricciones también alcanzan a Extremadura, Navarra, Cantabria, Baleares, Madrid y Canarias, donde se limita el uso de fuego y de material pirotécnico según las condiciones meteorológicas y el riesgo diario de incendios.

La combinación de altas temperaturas, baja humedad y vegetación seca ha llevado este año a las administraciones a priorizar la prevención frente a una celebración tradicional que, en muchos lugares, tendrá que adaptarse a una condiciones climáticas excepcionales.

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