Pedro Sánchez da consejos para protegerse de la ola de calor tras la sentencia del caso mascarillas: "Bebe agua y ponte crema"

Pedro Sánchez, ha compartido un vídeo en redes sociales sobre la ola de calor que afecta a España el mismo día en el que se ha conocido la sentencia de 24 años de prisión a José Luis Ábalos, por las mordidas en las compras de mascarillas durante los meses de la pandemia de Covid-19.

El presidente anima a seguir las recomendaciones ante el calor: "Hidrátate, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día". "Aunque aún estemos en junio, desgraciadamente, el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados", recalca el presidente del Gobierno.

El vídeo se ha publicado el mismo día en el que el Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel por haber formado una organización criminal.

"Bebe agua y ponte crema"

"Los mareos, el dolor de cabeza o el cansancio pueden ser síntomas de un golpe de calor, así que hay que extremar las precauciones, sobre todo si perteneces a un grupo de riesgo o trabajas al aire libre", ha recalcado Pedro Sánchez en un vídeo que ha subido este lunes a la red social TikTok.

El presidente se ha preocupado por las personas que trabajan en horas de mayor calor del día: "Nadie tiene que jugarse la vida en su puesto de trabajo".

En el vídeo compartido en redes, detalla que su Gobierno activó el Plan Nacional Exceso de Temperatura "para que las autoridades sanitarias adapten sus protocolos a esos niveles de alerta". A su vez, recuerda que ha creado "un mapa para consultar alertas y recomendaciones".

Sánchez insiste en que "la emergencia climática no es ninguna broma". "Nosotros lo que hacemos es prevenir", ha asegurado al compartir un vídeo sobre el calor en el mismo día que se ha conocido la sentencia del caso mascarillas. "Ese es nuestro compromiso, reforzar los protocolos para que nadie se la juegue con el calor", ha concluido.

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