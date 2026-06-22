Mueren dos niños en el interior de un coche en Francia en plena ola de calor

Dos niños de 2 y 4 años han muerto en la ciudad francesa de Carpentras, situada en el sureste, dentro del coche de su madre. El vehículo familiar estaba estacionado en un aparcamiento y los menores habrían muerto atrapados en el interior en plena ola de calor.

El diario La Provence detalló que la Policía fue alertada a las 13:30 horas y que, a pesar de que los bomberos acudieron al lugar de los hechos con el objetivo de reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida.

En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.

Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo y se desconoce cómo entraron y también cuánto tiempo estuvieron en el interior del coche.

A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que su madre se diese cuenta.

Récords de calor nocturno en Francia, con la mitad del país en alerta máxima

En la noche del domingo al lunes, se han batido los récords de calor nocturno en Francia. Más de la mitad del país se encuentra en alerta máxima por un episodio de canícula que se prevé sin precedentes, sobre todo al comienzo del verano, y que podría superar el histórico de agosto de 2003.

Tal y como indicó Météo France, desde que hay registros, las temperaturas mínimas nunca habían sido tan elevadas como las de la pasada noche en ciudades como Tours, donde el termómetro marcaba los 24,8 grados, Poitiers, Bourges o Saint Nazaire.

También se han constatado cifras inéditas para un mes de junio, aunque no para otros meses de verano. La pasada noche fue la más calurosa en siete años, con una temperatura mínima media de 21,4 grados.

Los servicios meteorológicos, que han activado la alerta roja en 49 del centenar de departamentos y la alerta naranja en otros 40, esperan que las máximas que se registren esta tarde serán más elevadas que las del domingo y alcancen niveles "excepcionalmente elevados en la mayor parte del territorio", pero en particular en la mitad oeste.

De hecho, Météo France asegura que la situación podría empeorar el martes ya que las temperaturas mínimas serán todavía más altas, entre 20 y 26 grados en la mayor parte del país, aunque puntualmente pueden estar en 27 o 28 grados sobre todo en Bretaña, en el norte de Nueva Aquitania y en el País del Loira.

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