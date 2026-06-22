Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Ola de calor

Mueren dos niños en el interior de un coche en Francia en plena ola de calor

Aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.

Imagen de un termómetro exterior en Francia

Imagen de un termómetro exterior en Francia EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Dos niños de 2 y 4 años han muerto en la ciudad francesa de Carpentras, situada en el sureste, dentro del coche de su madre. El vehículo familiar estaba estacionado en un aparcamiento y los menores habrían muerto atrapados en el interior en plena ola de calor.

El diario La Provence detalló que la Policía fue alertada a las 13:30 horas y que, a pesar de que los bomberos acudieron al lugar de los hechos con el objetivo de reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida.

En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.

Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo y se desconoce cómo entraron y también cuánto tiempo estuvieron en el interior del coche.

A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que su madre se diese cuenta.

Récords de calor nocturno en Francia, con la mitad del país en alerta máxima

En la noche del domingo al lunes, se han batido los récords de calor nocturno en Francia. Más de la mitad del país se encuentra en alerta máxima por un episodio de canícula que se prevé sin precedentes, sobre todo al comienzo del verano, y que podría superar el histórico de agosto de 2003.

Tal y como indicó Météo France, desde que hay registros, las temperaturas mínimas nunca habían sido tan elevadas como las de la pasada noche en ciudades como Tours, donde el termómetro marcaba los 24,8 grados, Poitiers, Bourges o Saint Nazaire.

También se han constatado cifras inéditas para un mes de junio, aunque no para otros meses de verano. La pasada noche fue la más calurosa en siete años, con una temperatura mínima media de 21,4 grados.

Los servicios meteorológicos, que han activado la alerta roja en 49 del centenar de departamentos y la alerta naranja en otros 40, esperan que las máximas que se registren esta tarde serán más elevadas que las del domingo y alcancen niveles "excepcionalmente elevados en la mayor parte del territorio", pero en particular en la mitad oeste.

De hecho, Météo France asegura que la situación podría empeorar el martes ya que las temperaturas mínimas serán todavía más altas, entre 20 y 26 grados en la mayor parte del país, aunque puntualmente pueden estar en 27 o 28 grados sobre todo en Bretaña, en el norte de Nueva Aquitania y en el País del Loira.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La ultraderecha gana las elecciones en Colombia: De la Espriella se impone a Cepeda en una ajustada segunda vuelta

De la Espriella (50,6%) se impone a Cepeda (47,8%) las presidenciales de Colombia, según resultados parciales

Publicidad

Mundo

Imagen de un termómetro exterior en Francia

Mueren dos niños en el interior de un coche en Francia en plena ola de calor

Planta de procesamiento de Gas Natural

Al menos 18 desaparecidos y 54 heridos tras la explosión en una planta de gas de QatarEnergy

VÍDEO: Un hombre mantiene relaciones sexuales mientras conduce por una carretera en Marbella

VÍDEO: Mantiene relaciones sexuales mientras conduce por una carretera en Marbella

Abelardo De la Espriella
Elecciones Colombia

Quién es Abelardo De La Espriella, el abogado ultraderechista que ha ganado las elecciones en Colombia

Netanyahu insiste en mantener una zona de seguridad en Líbano pese a los avances entre Estados Unidos e Irán
Guerra Líbano

Netanyahu insiste en mantener una zona de seguridad en Líbano pese al acuerdo entre EEUU e Irán

Muere la influencer Carly Douglas tras un cáncer de estómago
INFLUENCER

Muere la influencer Carly Douglas de un cáncer de estómago: "Estamos destrozados"

La creadora de contenido era madre de tres hijos y muy activa en redes sociales. "Estamos destrozados", anuncia su familia en un comunicado

Imagen de archivo de un avión de la compañía American Airlines
Sucesos

Caos en pleno vuelo: un pasajero muerde a otro e "intenta pelearse con todo el mundo"

El piloto alertó por radio de que un pasajero estaba "intentando pelearse con todo el mundo" y pidió asistencia policial y médica antes del aterrizaje.

Imagen de Archivo

La historia de la familia que rescató al niño de tres años arrojado a un foso de cocodrilos

Starmer anuncia su dimisión como primer ministro de Reino Unido

Keir Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido tras perder la confianza del Partido Laborista y presiones internas

KHASAB, June 20, 2026 -- This photo taken on June 20, 2026 shows the Strait of Hormuz near Khasab, a small town in northern Oman.,Image: 1111433575, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Cont...

¿Cuáles serán los próximos pasos de Irán y EEUU para poner fin a la guerra?

Publicidad