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Investigan la muerte de una mujer tras un incendio intencionado en una vivienda en Riba-Roja,Valencia

La mujer fue rescatada con vida, pero falleció poco después en el hospital.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Europa Press

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Daniel Caballero
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Una mujer de 80 años ha fallecido tras el incendio registrado este miércoles en el cuarto piso de un edificio de Ribarroja, donde residía desde hacía más de cuatro décadas. El suceso ha causado una profunda conmoción entre los vecinos del municipio y se produce apenas cinco días después de otro incendio mortal ocurrido en Alberic.

El aviso se recibió a las 16:15 horas, después de que se alertara de que una persona permanecía atrapada en el interior de la vivienda. Ante la gravedad de la situación, se desplegó un amplio dispositivo de emergencia con agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, así como cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia procedentes de los parques de Paterna, l'Eliana, Chiva y Torrent, bajo la coordinación de un sargento y un oficial.

Los bomberos trabajaron durante más de tres horas hasta conseguir extinguir las llamas y rescatar a la mujer, alrededor de las 19:30 horas. Una vez en el exterior, los servicios sanitarios la atendieron por una fuerte crisis de ansiedad y por la inhalación de humo sufrida durante el tiempo que permaneció atrapada.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario con pronóstico reservado. La mujer falleció poco después de su ingreso. El incendio destruyó por completo la vivienda en la que residía la octogenaria y también provocó daños materiales en otros dos inmuebles colindantes.

El fuego fue provocado de forma intencionada

La investigación para determinar las causas del incendio comenzó este jueves con la intervención de agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Investigación de la Policía Judicial, especializados en la reconstrucción y el análisis de incendios. Tras realizar una inspección exhaustiva de la vivienda y analizar las muestras recogidas en el inmueble, los investigadores determinaron que el fuego se originó de manera intencionada en una de las habitaciones. Según las conclusiones de la investigación, la acción habría sido provocada por la propia mujer, que falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas en el incendio.

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