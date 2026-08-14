Francia tumba la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años por limitar la libertad de expresión

Nuevo varapalo para Emmanuel Macron y una de las medidas estrella que proponía para proteger a los menores en Internet. El Consejo Constitucional de Francia ha censurado el principal artículo de la ley que prohibía el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años al considerar que supone un ataque "desproporcionado" a la libertad de expresión.

La norma había sido aprobada definitivamente por el Parlamento francés el pasado 21 de julio y situaba a Francia a la cabeza en Europa en las restricciones de acceso de niños y adolescentes a estas plataformas. Sin embargo, el Consejo Constitucional considera que la prohibición, tal y como estaba planteada, es demasiado general y tampoco ofrece suficientes garantías para proteger el derecho a la privacidad.

Los magistrados reconocen que existe una exigencia constitucional de proteger "el interés superior del niño" y que, por tanto, se puede limitar su acceso a determinadas redes sociales. El problema, según su dictamen, está en cómo se ha hecho.

Una prohibición demasiado general

Uno de los principales argumentos del Consejo Constitucional es que la ley impedía acceder a "numerosos servicios de comunicación en línea, sin considerar ni la situación del menor, ni los riesgos específicos de cada uno de esos servicios".

También cuestiona que la misma prohibición se aplique a todos los menores de 15 años independientemente "de su edad, de su grado de madurez y de su situación familiar". La norma tampoco permitía que los padres pudieran levantar la prohibición, limitarla o autorizar el acceso de sus hijos a determinadas redes sociales. Para los magistrados, aunque es posible establecer límites para proteger a los menores, hay que tener en cuenta que la libertad de expresión "es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto de otros derechos y libertades".

La ley contemplaba excepciones para determinados servicios, como las enciclopedias en línea, las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto. Además, dejaba en manos de plataformas como Facebook o TikTok la implantación de sistemas para comprobar la edad de sus usuarios.

Macron mantiene su intención de sacar adelante la prohibición

Este revés judicial no supone, al menos de momento, el final de los planes de Emmanuel Macron. El presidente francés ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que prepare cuanto antes una nueva redacción que sea "jurídicamente robusta" y tenga en cuenta tanto el dictamen del Consejo Constitucional como el marco europeo.

El objetivo del Elíseo sigue siendo aprobar una nueva fórmula antes de que termine el mandato de Macron, en mayo de 2027. La Presidencia francesa ha insistido en que su determinación para sacar adelante una reforma que permita "proteger a nuestros niños de las redes sociales" sigue siendo "total".