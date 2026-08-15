Cuatro detenidos de entre 19 y 54 años en Bizkaia por agredir sexualmente a una menor de 14 años

La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, por su presunta implicación en una agresión sexual contra una menor de 14 años en Bizkaia. Otros tres varones, de entre 17 y 28 años, están siendo investigados por su presunta relación con el suministro de sustancias estupefacientes a la menor.

La investigación comenzó el pasado 16 de junio, cuando la joven acudió a una comisaría de la Ertzaintza para denunciar un presunto delito cometido dos días antes en una lonja de Basauri. Según su testimonio, el principal sospechoso, un hombre de 39 años, habría grabado la agresión con un teléfono móvil.

El sospechoso fue detenido ese mismo día en Basauri. Según la Policía vasca, contaba con antecedentes y había sido arrestado anteriormente en dos ocasiones. Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores a sospechar que podía haber más personas implicadas. El caso pasó entonces a manos del Grupo de Delitos Contra las Personas Menores de Edad de la Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza.

A partir del análisis de distintas evidencias y de las comunicaciones mantenidas a través de redes sociales, los agentes identificaron a otros tres hombres mayores de edad que presuntamente habrían mantenido contactos de carácter sexual con la menor y habrían cometido hechos de naturaleza sexual con conocimiento de su edad.

El primero de ellos, de 19 años, fue arrestado el 16 de julio en Bilbao. Una semana después, el 23 de julio, los agentes detuvieron en Erandio a otro joven, de 21 años, que contaba con antecedentes relacionados con el tráfico de drogas. El último arresto se produjo el 5 de agosto en Barakaldo, donde fue detenido un hombre de 54 años que no tenía antecedentes policiales.