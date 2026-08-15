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TRÁGICO SUCESO

Tragedia en Huesca: Muere un pastor de 54 años tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba

El hombre se encontraba trabajando en la sierra de Sis, en el municipio de Arén, cuando fue sorprendido por el relámpago.

Imagen de archivo de un rayo

Imagen de archivo de un rayo EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un pastor de 54 años, vecino de la comarca de la Ribagorza, ha fallecido después de ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en la zona de la sierra de Sis, en el municipio de Arén, en Huesca.

El suceso tuvo lugar este viernes antes de las 14:00 horas. La Guardia Civil recibió el aviso de un particular, y activó un equipo de rescate de montaña de Benasque, una unidad aérea y un médico del 061.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron al pastor sin sin vida. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero hasta Benasque, y su cuerpo ha quedado a disposición de los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias del accidente para determinar exactamente cómo ocurrió.

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Este mismo mes ocurría un suceso similar, pero esta vez en Tailandia, donde un joven futbolista de 24 años fallecía tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido. En concreto, el impactante y trágico momento ocurrió en la Golok FA Cup, en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat. El brutal impacto dejó a otros doce jugadores heridos y mató en el acto al joven futbolista.

Pese a los primeros auxilios que recibió Safwan Awae, jugador del del Yala FC, no se pudo hacer nada por salvar su vida, según informan varios medios tailandeses. En las imágenes que circulan en las redes sociales del trágico momento se puede ver como el rayo impacta justo en el terreno de juego, provocando una brutal explosión y dejando tendido sobre el césped al joven futbolista de 24 años, quien falleció fruto de las graves heridas ocasionadas por el impacto del rayo.

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En enero de este mismo año otro ciclista alemán perdía la vida tras ser alcanzado por una descarga eléctrica, mientras recorría la cordillera peruana. Un suceso que conmocionó al ciclismo alemán, y a todos los amantes de los deportes de montaña.

El deportista de 29 años emprendía en solitario una aventura cuyo objetivo era recorrer el mundo a lomos de su bicicleta, un viaje que comenzó en marzo de 2024, y que desafortunadamente terminó con la vida del ciclista hace unos meses, cuando se vio inmerso en una descarga eléctrica debido a las complicadas condiciones climatológicas.

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