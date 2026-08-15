Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

TERREMOTO

Granada activa la emergencia sísmica tras un terremoto de magnitud 5 en Alhendín

El seísmo se produjo varias horas después de otro temblor de magnitud 3,7, con intensidad IV, cuyo epicentro estuvo localizado en La Zubia.

Terremoto Granada

Terremoto Granada IGN

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un terremoto de magnitud 5,0 ha sacudido durante la madrugada de este sábado el área de Granada, con epicentro en el municipio de Alhendín. El seísmo, registrado a las 01:04 horas, se ha sentido con intensidad por numerosos vecinos de la capital granadina y de distintos puntos del área metropolitana.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico tuvo inicialmente una profundidad estimada de dos kilómetros, posteriormente revisada hasta los diez kilómetros. El epicentro se situó en las coordenadas 37.1147 de latitud y -3.6618 de longitud.

El terremoto se produjo varias horas después de otro temblor de magnitud 3,7, con intensidad IV, cuyo epicentro estuvo localizado en La Zubia.

La Junta activa la fase de emergencia

Ante la situación, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, en situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que se puso en marcha la coordinación de los "recursos necesarios junto con la Diputación y los municipios afectados para evaluar posibles daños".

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto procedentes de prácticamente toda la comunidad autónoma, con la excepción de Huelva y Cádiz.

Equipos de bomberos y agentes de policía se desplazaron a distintos puntos para comprobar posibles desperfectos y señalizar las zonas que pudieran presentar algún riesgo. Por el momento, las autoridades no han comunicado víctimas mortales ni personas heridas.

Emergencias ha pedido a la población mantener la calma y evitar desplazamientos innecesarios dentro o fuera de los edificios. En caso de encontrarse en la calle, se recomienda mantenerse alejado de fachadas, balcones, cornisas, muros y otros elementos que puedan desprenderse como consecuencia de posibles daños estructurales.

Efemérides de hoy 15 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

Efemérides de hoy 15 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

Publicidad

Sociedad

Terremoto Granada

Granada activa la emergencia sísmica tras un terremoto de magnitud 5 en Alhendín

Efemérides de hoy 15 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

Efemérides de hoy 15 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

Sala del 112 Sos Navarra

11 intoxicados, entre ellos tres niños, por una nube de gas cloro en Viana, Navarra

Un detenido y varias denuncias en una fiesta ilegal que reúne a 3.000 personas en un pueblo de apenas 300 habitantes de Cáceres
FIESTA ILEGAL

Un detenido y varias denuncias en una fiesta ilegal que reúne a 3.000 personas en un pueblo de apenas 300 habitantes de Cáceres

Coche de la Policía Local
ANCIANO

Un anciano de 92 años sale a dar una vuelta por Cádiz y acaba mil kilómetros después en Miranda de Ebro

Imagen de Pierre, el joven con sarcoma óseo
Innovación

Una prótesis personalizada única salva la pierna de un joven con sarcoma

Pierre, un paciente de 38 años con un sarcoma óseo, recupera la movilidad de su pierna gracias a una prótesis de tibia personalizada diseñada y fabricada por el Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Politécnica

Antena 3 Noticias
Huelva

VIDEO: Un hombre destroza varios merlones de la muralla medieval de Niebla durante el incendio

Las imágenes han sido grabadas por los vecinos, las cuáles han permitido identificar al presunto autor.

Incendio forestal en la montaña de Sant Pere Màrtir, en Collserola

Detenido un sospechoso de haber provocado el incendio forestal en Collserola, Barcelona

Laredo, en Cantabria

“A mi hijo le tiraron de la bici y le dieron patadas y puñetazos”: familias vascas denuncian agresiones en Laredo, Cantabria

Imagen de la playa de las Arenas en Valencia

La temperatura del mar Mediterráneo en Valencia alcanza el pico anual más elevado: "Es un caldo"

Publicidad