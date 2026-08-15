Granada activa la emergencia sísmica tras un terremoto de magnitud 5 en Alhendín

Un terremoto de magnitud 5,0 ha sacudido durante la madrugada de este sábado el área de Granada, con epicentro en el municipio de Alhendín. El seísmo, registrado a las 01:04 horas, se ha sentido con intensidad por numerosos vecinos de la capital granadina y de distintos puntos del área metropolitana.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico tuvo inicialmente una profundidad estimada de dos kilómetros, posteriormente revisada hasta los diez kilómetros. El epicentro se situó en las coordenadas 37.1147 de latitud y -3.6618 de longitud.

El terremoto se produjo varias horas después de otro temblor de magnitud 3,7, con intensidad IV, cuyo epicentro estuvo localizado en La Zubia.

La Junta activa la fase de emergencia

Ante la situación, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, en situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que se puso en marcha la coordinación de los "recursos necesarios junto con la Diputación y los municipios afectados para evaluar posibles daños".

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto procedentes de prácticamente toda la comunidad autónoma, con la excepción de Huelva y Cádiz.

Equipos de bomberos y agentes de policía se desplazaron a distintos puntos para comprobar posibles desperfectos y señalizar las zonas que pudieran presentar algún riesgo. Por el momento, las autoridades no han comunicado víctimas mortales ni personas heridas.

Emergencias ha pedido a la población mantener la calma y evitar desplazamientos innecesarios dentro o fuera de los edificios. En caso de encontrarse en la calle, se recomienda mantenerse alejado de fachadas, balcones, cornisas, muros y otros elementos que puedan desprenderse como consecuencia de posibles daños estructurales.