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La actividad eruptiva del volcán Etna empieza a disminuir en Italia tras afectar a 100.000 viajeros

El aeropuerto de Catania cerró el pasado viernes y desencadenó cientos de desvíos y cancelaciones de vuelos.

El volcán siciliano Etna en una imagen de archivo.

La actividad eruptiva del volcán Etna empieza a disminuir en Italia tras afectar a 100.000 viajeros | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

La actividad eruptiva del volcán Etna, que ha amenazado al aeropuerto siciliano de Catania (Italia) desde hace más de una semana, está disminuyendo este sábado con una "débil emisión de ceniza volcánica", pero sin producir nuevas nubes eruptivas, según informa del Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA).

El Instituto Nacional de Geofísica y Volcanes (INGV) de Catania ha disminuido la alerta por la erupción de rojo a naranja ya que el temblor volcánico, indicador de la energía interna del Etna, se ha reducido de niveles altos a normales, lo que significa una "tregua" o el fin de este episodio eruptivo del volcán activo más alto de Europa.

La erupción del Etna en los últimos días ha obligado a cerrar el espacio aéreo del aeropuerto de Catania, donde la suspensión de llegadas y salidas se mantiene en principio hasta las 15:00 horas de este sábado.

La situación, en plena temporada alta estival, ha desencadenado una cancelación masiva de operaciones y el desvío coordinado de vuelos hacia otros aeropuertos de la isla, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste), hasta donde los viajeros se enfrentan a largos trayectos por carretera para, una vez allí, afrontar largas esperas antes de comenzar su vuelo.

Son cientos de turistas los que estos días se han acercado al volcán Etna para ver la lava descendiendo por la ladera. Por ello, las autoridades han pedido extremar la precaución y respetar las zonas de exclusión.

Más de 100.000 viajeros afectados

Según las primeras estimaciones, las cancelaciones y desvíos masivos afectan ya a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia calcula en una pérdida de entre 12 y 24 millones de euros.

Además, 700 vuelos han sido cancelados y otros 600 han sido desviados. El desvío coordinado de vuelos se ha prducido hacia otros aeropuertos de la isla, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste)

La emergencia sucede desde hace ya más de una semana y coincide con el fin de semana de Ferragosto, la festividad estival por excelencia en Italia, que se celebra el 15 de agosto y provoca un gran número de desplazamientos de turistas italianos e internacionales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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