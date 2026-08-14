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Detienen a un menor de 15 años por la muerte de su madre en Portugal

Según las autoridades, el joven habría confesado que estranguló a su madre, de 33 años, durante la noche después de haber mantenido una discusión con ella.

Imagen de archivo de un coche de la policía de Portugal

Imagen de archivo de un coche de la policía de Portugal EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La Policía Judicial de Portugal ha informado de la detención de un adolescente de 15 años como presunto responsable de la muerte de su madre, ocurrida en el domicilio familiar de Algés, en el municipio de Oeiras, dentro del área metropolitana de Lisboa.

Según las autoridades, el joven habría confesado que estranguló a su madre, de 33 años, durante la noche después de haber mantenido una discusión con ella. Los servicios de emergencia acudieron posteriormente a la vivienda, y confirmaron que la mujer había fallecido.

En el momento de los hechos también se encontraba en el domicilio una niña de cuatro años, hija de la víctima y hermana del adolescente. La menor fue trasladada a un centro de acogida ante la imposibilidad de quedar bajo el cuidado de un familiar cercano.

La Policía Judicial señaló que el posible origen del crimen estaría relacionado con presuntos malos tratos físicos y psicológicos, que la madre habría ejercido sobre sus dos hijos. Las circunstancias exactas y el móvil del homicidio continúan siendo investigados.

Debido a que el sospechoso tiene 15 años, no es considerado penalmente responsable conforme a la legislación portuguesa. Tras su identificación, fue trasladado a un centro educativo y posteriormente deberá comparecer ante el Tribunal de Familia y Menores de Cascais, que determinará las medidas de tutela que correspondan.

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Hace tres meses ocurría una noticia similar, pero esta vez en Lugo, donde un hombre de 45 años con trastornos psiquiátricos mataba a su madre a puñaladas. La víctima fue trasladada al hospital, pero nada se pudo hacer por su vida. La víctima, de 78 años, falleció tras varias horas debatiéndose entre la vida y la muerte.

El suceso tuvo lugar un domingo a mediodía en una vivienda situada en la Praza de Bretaña, en pleno centro de la ciudad de Lugo. La Policía Nacional ha abierto una investigación y continúa recabando pruebas y analizando lo sucedido, aunque la principal hipótesis es la que relaciona los hechos con los antecedentes psiquiátricos del presunto agresor.

Se trata del hijo de la víctima, de 45 años y que, por el momento, permanece ingresado bajo vigilancia en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), a la espera de pasar a disposición judicial.

Madre e hijo vivían en el domicilio familiar, junto con su marido y padre, respectivamente. Según las primeras investigaciones, los agentes descartarían en estos momentos la existencia de un móvil concreto que desencadenase la agresión, más allá de un posible brote relacionado con la enfermedad mental que padecería el detenido desde hace años. También se analiza la influencia que pudo tener el tratamiento farmacológico que estaba recibiendo.

Fue el padre, y esposo de la víctima, quien dio la voz de alarma cuando regresó a su casa y se encontró a su mujer tendida en el suelo y con graves heridas.

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