Un terremoto de 7,7 deja al menos 47 muertos en la isla indonesia de Flores

Un terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos 47 muertos y más de diez heridos, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas. Cerca de 2.000 residentes han tenido que ser evacuados y se han registrado daños en medio centenar de viviendas.

El seísmo se produjo a las 04:58 horas (hora local), con el epicentro frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) ha informado de que, de los afectados, dos personas han resultado gravemente heridas y otras 11 han sufrido heridas leves.

"Según los datos actualizados a las 12:30 (hora de Indonesia Occidental), 47 personas han fallecido, dos han resultado gravemente heridas y 11 han sufrido heridas leves. Estos datos aún se están recopilando, verificando y validando sobre el terreno", ha informado la BNPB.

Por zonas, seis personas han muerto en Manggarai, cinco en Manggarai Oriental y tres en Sikka.

Las autoridades mantienen las labores de rescate

Entre las primeras víctimas confirmadas se encuentra una persona que murió tras ser golpeada por los escombros de un edificio. "Evacuamos a una persona que murió tras ser golpeada por escombros de un edificio", declaró el jefe de la delegación de Búsqueda y Rescate local a la agencia de noticias indonesia ANTARA.

Las víctimas todavía no han sido identificadas y fueron halladas en la sala de espera del puerto de Lorens Say, en el distrito de Sikka, al este de la isla, que también resultó dañado por el terremoto. Dos heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento intensivo.

Los equipos de rescate continúan evaluando los daños y buscando posibles víctimas en las zonas afectadas de Flores. Las autoridades esperan disponer de nuevos datos a medida que avancen las operaciones de emergencia.

Alerta de tsunami retirada

Tras el terremoto, las autoridades indonesias emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, aunque fue retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua.

"Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmó el organismo meteorológico indonesio en un comunicado oficial.

En las horas posteriores al seísmo también se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región.

La UE ofrece activar Copernicus

Ante la situación provocada por el terremoto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido a Indonesia activar el sistema satelital Copernicus para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

"Noticias terribles desde Indonesia hoy. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos en este devastador terremoto. De la solidaridad a la acción, Europa está lista para desplegar Copernicus, nuestros ojos en el cielo, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate. Indonesia, estamos contigo", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales.

Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.