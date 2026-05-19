Declaran la emergencia continental por ébola y elevan a más de 100 las muertes asociadas al brote

La agencia de salud pública de la Unión Africana, ha elevado a más de 100 muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en República Democrática del Congo y Uganda, declarando el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental.

La declaración, faculta a la organización para "liderar y coordinar las respuestas a emergencias de salud pública significativas en todo el continente" y llega tras amplias consultas en el seno de la Unión Africana y con los estados miembros "afectados o en riesgo".

Más de 100 muertes

Se han notificado aproximadamente 395 casos sospechosos y 106 muertes asociadas al brote, la mayoría provienen de la República Democrática del Congo, "principalmente a las zonas sanitarias de Mongwalu, Rwampara y Bunia".

Respecto a Uganda, de momento se han registrado dos posibles casos y una muerte vinculada a la cepa Bundibugyo, todos ellos en la capital del país, Kampala.

Los CDC de África se han mostrado "profundamente preocupados por el alto riesgo de propagación regional", alegando como razones de alerta un "intenso movimiento poblacional transfronterizo".

Uno de los entornos más complejos

"Este brote se está produciendo en uno de los entornos operativos más complejos del continente, caracterizado por la inseguridad, la movilidad de la población, la fragilidad de los sistemas de salud y la escasez de contramedidas médicas", ha alertado la directora de la organización, Jean Kaseya.

Kaseya remarca que "la seguridad sanitaria de África es indivisible", Kaseya ha urgido a todas las partes involucradas a "actuar con prontitud, actuar juntos y actuar con base en la ciencia". Del mismo modo, ha resaltado la necesidad de movilizar instituciones, voluntades y recursos.

Declaración Emergencia Continental

La declaración de la agencia sanitaria de la Unión Africana llega dos días después de que la OMS declarara la referida epidemia como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Además, advirtió que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo".

Tras su anuncio, la OMS anunció la llegada a la capital de Ituri, Bunia, de casi siete toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia unto con un equipo de 35 expertos de la agencia sanitaria de la ONU y del Ministerio de Sanidad congoleño para apoyar la respuesta en primera línea contra el ébola en la provincia congoleña.

Respuesta de UNICEF

Por su parte, UNICEF se ha mostrado "profundamente preocupado" por los brotes de ébola en RDC y Uganda, antes de resaltar que la situación demuestra la urgencia de apoyar a los gobiernos en sus medidas de respuesta para contener su propagación.

Así, ha argumentado que el contexto de seguridad, las continuas restricciones de acceso y la alta movilidad de la población aumentan el riesgo de una rápida transmisión en las zonas afectadas y vecinas, al tiempo que ha apuntado que los niños son especialmente vulnerables a las consecuencias de los brotes de ébola.

UNICEF ha confirmado además la movilización a Bunia, capital de Ituri, de unas 50 toneladas de suministros para la prevención y el control de infecciones, equipos de protección personal, pastillas potabilizadoras y tanques de agua, antes de adelantar que un equipo de respuesta rápida llegará también a la ciudad para respaldar los esfuerzos en marcha.

"La acción rápida, la participación comunitaria y el apoyo constante al personal en primera línea y a los trabajadores de salud comunitarios, quienes también se enfrentan a riesgos significativos, serán fundamentales para proteger a los niños y prevenir una mayor propagación", ha zanjado.

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