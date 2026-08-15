Previsión
Sábado de tormentas y domingo de calma en casi todo el país
Sólo la zona del Maestrazgo en Teruel tendrá avisos naranjas por tormentas, en el resto del país sol y se recuperan poco a poco las temperaturas
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Mañana en el Norte de España, en toda la Cordillera Cantábrica y en Galicia habrá nubes con temperaturas que oscilarán entre 24ºC y 26ºC, aunque sin avisos por lluvias o tormentas, y se mantendrá así casi toda la semana.
En el Pirineo aragonés y catalán así como en el prepirineo nubes con temperaturas altas rondando los 31ºC. Seguidamente en el Centro de la Península cielos poco nubosos con temperaturas altas rondando los 33ºC. En el Levante prepárense para sensación de humedad porque suben las temperaturas y el cielo va a estar encapotado.
En la zona Sur van subiendo los termómetros, no hasta cifras de estos días de atrás, pero sí se empezarán a alcanzar los 33º y 34º con cielos despejados.
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Por lo que respecta a las Islas, la previsión del tiempo en Baleares, cielos despejados, ambiente soleado con mucho calor y temperaturas altas de hasta 32ºC mientras que en Canarias cielos poco nubosos con temperaturas que oscilarán entre 23ºC y 24ºC.
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