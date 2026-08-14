Un incendio en Birmingham calcina por completo 19 edificios y manda a una veintena de personas la hospital

En la ciudad de Stourbridge, en la región inglesa de West Midlands, en las cercanías de Birmingham, un incendio ha calcinado por completo 19 edificios, dejando a medio centenar de personas afectadas por el humo y el calor.

De los afectados, una veintena de ellos tuvieron que ser hospitalizados, entre ellos cuatro bomberos afectados por un golpe de calor mientras trabajaban por estabilizar el incendio.

El fuego, que aún no ha sido extinguido, se originó el jueves, coincidiendo con el día más caluroso de Inglaterra en 20286. Hasta el momento ha arrasado unas 200 hectáreas de zona boscosa.

El primer ministro británico, Andy Burnham, comunicó que entre ayer y hoy se han declarado 37 incendios en todo el país, en uno de los veranos más secos que se recuerdan en Inglaterra y Gales, de los cuales cuatro se consideran graves.

Este viernes, el Gobierno ha prohibido el uso de barbacoas desechables o de un solo uso con el objetivo de limitar el riesgo de nuevos incendios, ya que ha tenido conocimiento de que estos han sido las causas de varios de ellos durante el verano, considerándolo entonces un producto no seguro.