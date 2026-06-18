ARMMO presenta en la feria de armas de París su nuevo catamarán autónomo no tripulado de alta velocidad

París acoge la feria de defensa y seguridad Eurosatory. El evento reúne a empresas, ejércitos y delegaciones de todo el mundo. En ese contexto, la empresa española ARMMO presenta su nuevo USV, el ARW39 CAT-A. Se trata de un catamarán autónomo no tripulado de alta velocidad, con una autonomía superior a las 700 millas náuticas, diseñado para misiones de vigilancia marítima, protección de infraestructuras críticas y operaciones anti-dron. Además, la empresa muestra varios sistemas desarrollados en España y recientemente validados en ejercicios OTAN, como su interceptor anti-dron Bandit y la red inteligente de balizas acústicas AURIS consolidando su posición en el ámbito de los sistemas autónomos y las nuevas tecnologías de defensa.

El ARW39 CAT-A integra funciones avanzadas de vigilancia, guerra electrónica, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), SIGINT, despliegue de UAV, apoyo táctico y defensa aérea de corto alcance (SHORAD), reuniendo múltiples capacidades dentro de una única plataforma adaptable.

Así, el catamarán ha sido testado en el flanco este de la alianza con el fin de comprobar su funcionamiento en situaciones reales de amenaza. El sistema ha sido concebido para operar en arquitecturas distribuidas, coordinándose con otros sistemas no tripulados y unidades avanzadas para aumentar la conciencia situacional, la protección de la fuerza y la efectividad de las misiones.

Así es el catamarán

Es un catamarán táctico no tripulado (USV) de 12 metros diseñado para operaciones de vigilancia, guerra electrónica, inteligencia (ISR/SIGINT), apoyo táctico y defensa aérea de corto alcance. Gracias a su arquitectura modular, la plataforma puede integrar distintos sensores, sistemas de misión y capacidades de combate adaptadas a las necesidades de fuerzas armadas, organismos de seguridad y operadores de infraestructuras estratégicas.

Fabricado en material compuesto de doble casco, el ARW39 CAT-A ofrece una elevada estabilidad, una velocidad máxima de hasta 50 nudos, un radio táctico de 540 millas náuticas y una capacidad de carga útil de entre 800 y 1.200 kilogramos. Integrado en el ecosistema ARMMO, está concebido para operar junto a otros sistemas no tripulados en arquitecturas distribuidas, mejorando la conciencia situacional y la eficacia de las misiones.

Impulso industrial desde España

La presentación coincide con el desarrollo del nuevo complejo industrial de ARMMO en Zafra (Badajoz), una instalación de 26.000 metros cuadrados destinada al diseño, integración y fabricación de sistemas autónomos y tecnologías de defensa. El centro, actualmente en fase de desarrollo, reforzará la capacidad industrial de la compañía y contribuirá al fortalecimiento de la base tecnológica europea.

Además, ARMMO participará en el ejercicio internacional NATO Task Force X (TASK 5), en Eslovaquia, y estará presente en Eurosatory 2026, la principal feria europea de defensa y seguridad terrestre, donde exhibirá sus capacidades navales y autónomas, incluida la plataforma ARW39 CAT-A.

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