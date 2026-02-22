Mueren dos ancianos por un conato de incendio en su vivienda de Sevilla

Dos ancianos de 90 años han sido hallados sin vida este domingo en su vivienda de Cazalla de la Sierra, Sevilla. Ambos, de 90 y 91 años habrían perdido la vida debido a la inhalación de humo tras un pequeño conato de incendio.

Según las primeras investigaciones, los cadáveres aparecieron sin signos aparentes de violencia. Según el Diario de Sevilla, los cuerpos fueron localizados sobre las 11:30 de la mañana después de que una patrulla se presentara en la calle Iglesia.

Habrían fallecido por inhalación de humo

Ninguno presentaba signos de violencia, y tampoco de suicidio, por lo que las primeras hipótesis indican a que el fallecimiento se debió a un accidente, el cual se habría producido por la inhalación de humo después de que se produjera un conato de incendio en su vivienda.

La causa del conato de incendio estaría relacionada con algún sistema de calefacción o combustión en el interior de la vivienda. De momento, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río sigue investigando lo sucedido, por lo que la causa seguirá abierta hasta que se conozcan las causas exactas del fallecimiento.

La muerte de cinco adolescentes en Manlleu

Por otra parte, hace unos días cinco adolescentes perdieron la vida en un incendio que se desató en un pequeño trastero de la azotea del edificio donde solían reunirse.

El fuego se originó en un trastero de apenas nueve metros cuadrados, situado en la azotea de un bloque de viviendas. Se trata de un espacio sin luz natural ni ventilación. Según los primeros indicios, los jóvenes, de entre 14 y 18 años, utilizaban ese cuarto como punto de encuentro habitual. La principal hipótesis apunta a que algún objeto en el interior del trastero comenzó a arder, generando una acumulación de humo que terminó por asfixiar a los adolescentes

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.