Trump asegura que EE.UU. con Biden "estaba peor" que España tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en las últimas horas que con el anterior presidente, el demócrata Joe Biden, EE.UU. vivió a diario en su frontera situaciones como la de Ceuta.

El republicano ha declarado este viernes en el condado de Nassau (Nueva York) que bajo el mandato de su antecesor su país vivió a diario un episodio de entrada ilegal de inmigrantes masiva como el ocurrido recientemente en Ceuta. "Lo vieron el otro día en España, ¿verdad? Ahora imaginen: dejaron entrar a 65.000 personas", ha declarado Trump.

"Recuerden: 25 millones de personas, nosotros estábamos peor. Fue así cada día en nuestro país, durante meses y meses", afirma Trump, refiriéndose a los inmigrantes sin documentación que sostiene que se encontraban en EE.UU. antes de su mandato.

Trump asegura que Ormuz será territorio de los EE.UU.

Asimismo, el mandatario estadounidense ha revelado que pretende declarar el estrecho de Ormuz un "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones permanecen estancadas y se aproxima el vencimiento del alto el fuego que pactaron en junio.

"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", asegura Trump desde Long Island.

El próximo lunes 17 de agosto llega a su fin el plazo de 60 días que se dieron EE.UU. e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

Esta semana, Trump ya hizo referencia a la posibilidad de que Estados Unidos se "quede" el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima, algo que Teherán ha rechazado.

"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió el miércoles Trump en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó el pasado jueves que EE.UU. pretende imponer a Irán un "aislamiento económico y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz", y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, amenazó con mantenerlo "indefinidamente".

Desde Irán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezai, declaró el martes que el estrecho de Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos decida terminar la guerra y el bloqueo naval, libere además sus activos congelados y acepte un alto el fuego que incluya también Líbano y Gaza.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas para el transporte de petróleo y gas en todo el mundo y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.