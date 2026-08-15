Polémica en Estados Unidos: Una mujer denuncia a un agente por apuntarle con un arma

La Fiscalía del condado de Fairfax, en Virginia, analiza un vídeo que recoge un tenso enfrentamiento entre una mujer y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo migratorio.

La mujer asegura que uno de los agentes "le apuntó con un arma después de acusarla de intentar atropellar" a los funcionarios con su vehículo. La denunciante rechaza esa versión y sostiene que no trató de causar daño a los agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene una versión completamente distinta. Según un portavoz, la mujer habría conducido repetidamente alrededor de los agentes, y utilizado su automóvil para intentar ponerlos en peligro mientras se desarrollaba el operativo.

El enfrentamiento quedó registrado por la propia mujer, unas imágenes que ahora están siendo examinadas por las autoridades para determinar qué ocurrió. La oficina del fiscal Steve Descano confirmó que está revisando el material.

La investigación continúa abierta y, por ahora, no se ha determinado si el agente utilizó su arma de manera indebida ni si la conductora incurrió en algún delito. Las imágenes y el resto de las pruebas serán claves para esclarecer el incidente.