Entregan a préstamo medicamentos de urgente necesidad en la farmacia por el apagón: "No nos han fallado"

17 horas abierta cada día aunque lo del lunes no fue normal. La Farmacia República Argentina de Sevilla no cerró pasadas las media noche sino a las once "no teníamos ya nada de luz", nos cuenta Diego Jurado uno de los siete farmacéuticos que vivió el corte del suministro que afectó a todo el país. "Sé que la luz volvió a la una de la madrugada por los ordenadores", añade.

La situación como en muchos comercios fue caótica. La diferencia con el supermercado es que en la farmacia se dispensan medicamentos, muchos de urgente necesidad para enfermedades graves. El problema cuenta Diego es que era imposible entrar al ordenador "ni recetas, ni podíamos acceder al porcentaje de descuento que aplica el SAS".

Lo importante en estos casos señala Jurado es el paciente. Se decidió dispensar los medicamentos de urgente necesidad a préstamo "sólo a aquellos clientes de confianza" nos dice "a aquellos que conocíamos su historial y sabíamos cuál era su medicación" agrega.

"Se incumplió el protocolo pero si hay necesidad se hace"

A la farmacia llegaron usuarios que "tenían mediación para varios días a esos se les dijo que aguantaran". Sólo se les prestó a esos pacientes que no les quedaba medicación para sus patologías, "se incumplió el protocolo pero si hay necesidad se hace" manifiesta el farmacéutico.

Los clientes con receta no fueron los únicos a los que se les apuntó lo que debían en un cuaderno, "como se hacía antiguamente" comenta, "venían a por comida, potitos, leche de fórmula pero sin efectivo". Ese fue otro de los problemas, no se podía pagar con tarjeta "no funcionaban los datáfonos". Hoy en día señala Diego "la gente paga con tarjeta, pocos llevan en efectivo". En esta farmacia a su clientela fiel se le facilitó los productos porque saben que pueden confiar "no han fallado, han venido a pagar". Además "nos han dado las gracias" añade.

La jornada para Jurado y sus siete compañeros fue dura. El servicio de reparto de medicamentos se canceló "no había manera de contactar ni vía telefónica ni telemática". Afortunadamente hoy la farmacia ha vuelto a la normalidad "excepto alguna caída todo bien".

Una experiencia que nos asegura recordará "en los años que llevo que son muchos nunca había pasado algo así" concluye.

