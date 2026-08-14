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LUIGI MANGIONE

Luigi Mangione admite haber asesinado al CEO de UnitedHealthCare y se declara culpable de cargos federales

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía lo que estaba haciendo", declaró el joven de 28 años ante la jueza en un tribunal federal.

Luigi Mangione

Luigi Mangione EFE

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Manuel Pinardo
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Luigi Mangione admitió este viernes haber matado a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una acera de Midtown Manhattan en 2024, al declararse culpable de dos cargos federales de acoso. "Disparé al señor Thompson y murió. Sabía lo que estaba haciendo", declaró el joven de 28 años ante la jueza Margaret Garnett, en un tribunal federal de la ciudad en el que también estaba presente la familia del director ejecutivo.

El joven, que se declaró culpable de dos cargos federales de acoso y ahora espera que se decida la sentencia en diciembre, ha conseguido el apoyo de miles de personas y ha logrado recaudar más de 1,5 millones de dólares para pagar su defensa.

Detalla como fabricó el arma

Mangione detalló que había fabricado el arma mediante una impresora 3D y explicó cómo localizó una conferencia de UnitedHealthcare y consiguió los detalles de dónde se celebraría.

La magistrada aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre. Los fiscales federales recomendaron una pena de entre 16 y 30,5 años para Mangione, aunque Garnett recalcó que será ella la encargada de "elegir" la sentencia en diciembre.

Hasta ahora, Mangione se había declarado inocente de los cargos federales y estatales, y se esperaba que el acusado fuera juzgado en un tribunal federal en enero por los dos delitos de acoso relacionados con el asesinato del director ejecutivo.

Varias fans lloran por Mangione

Desde que se revelaron las primeras fotos de Mangione, surgió un club de fans que admiraban al joven tanto por su causa como por su aspecto físico. A sus audiencias han acudido decenas de seguidores, en su mayoría chicas jóvenes, para mostrarle su apoyo, muchas de las cuales dijeron a EFE que creían que el acusado era inocente.

Por esta razón, algunas de ellas salían hoy de la corte con lágrimas en los ojos. Una campaña 'online' ha recaudado más de 1,5 millones de dólares para el fondo de defensa legal de Mangione, con una donación media de 15 dólares, y el detenido ha recibido en la cárcel miles de cartas.

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