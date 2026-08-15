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Ceuta y Melilla, en alerta máxima ante las convocatorias en redes sociales de entradas masivas

La convocatoria para una nueva entrada masiva en Ceuta este 15 de agosto sigue activa en las redes sociales. En las últimas horas, el mensaje más repetido en redes sociales es este: "15 de agosto de 2026, Castillejos-Ceuta. Ese día se verá todo." Aunque las convocatorias señalan a Ceuta como el objetivo principal, muchos usuarios empiezan a poner el foco en Melilla.

Ceuta y Melilla, en alerta máxima ante las convocatorias en redes sociales de entradas masivas

Ceuta y Melilla, en alerta máxima ante las convocatorias en redes sociales de entradas masivas

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Annabel Maymí
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El entramado digital y los servicios de inteligencia vigilan detalladamente cada rincón de la red. Monitorizan de forma continua los canales donde se gestan nuevas convocatorias para anticipar las acciones dirigidas a sobrepasar las medidas de seguridad y a rebasar la barrera flotante desplegada en la zona fronteriza.

Vigilancia tecnológica

En estos grupos, la instrucción prioritaria consiste en capturar todo el flujo de información. Cada término relevante activa alertas automáticas, una técnica que los promotores de estas entradas conocen e intentan esquivar de forma constante. Para evitar ser detectados, alteran la terminología empleada, recurriendo a claves específicas como "funda neoprenos" que permiten inferir sus intenciones reales.

No obstante, la vigilancia no se limita a la web superficial, que representa apenas el 5 % del tráfico global de Internet. La actividad se desplaza también hacia capas profundas y redes de navegación alternativa habituales en entornos criminales, utilizadas antes de saltar a plataformas masivas como Facebook.

La respuesta operativa enfrenta un desafío técnico persistente: la alta capacidad de regeneración de estos colectivos. Aunque se insta a los operadores de comunicaciones al cierre de estos espacios, la medida resulta insuficiente debido a que, al desactivar un grupo, se crean varios de forma casi inmediata.

Tácticas de contrainformación

Ante esta proliferación ininterrumpida, expertos en ciberseguridad y análisis de inteligencia proponen la aplicación activa de medidas de contrainformación. Estas tácticas incluyen la infiltración en los canales origen para difundir mensajes preventivos, aclarar la falsedad de las promesas vertidas por las redes de tráfico humano, advertir sobre la inminencia de devoluciones automáticas y desanimar la participación activa, alterando la percepción de riesgo de quienes planean el paso.

Con este escenario, los expertos mantienen la alerta al menos hasta el 21 de agosto, festivo nacional en Marruecos por el aniversario del rey Mohamed VI.

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