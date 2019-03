"Nunca había sentido aquí algo tan fuerte..."

Es un joven boxeador venezolano que vive desde hace tiempo en Japón. Hoy, como todos los días a esa hora, estaba descansando en su piso junto a su hermano cuando sintió el primer temblor. "Al principio no me asusté porque no era muy fuerte, y aquí eso es algo normal. Pero de repente la intensidad comenzó a ir a más y mi hermano gritó: ¡Vámonos abajo, fuera del piso!".

"La gente empezó a correr como loca hacia la calle"...La descripción del joven es realmente impresionante. "Aquí están preparados para los seísmos -asegura- pero yo nunca había vivido algo tan fuerte".