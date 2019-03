El mundo despide a Nelson Mandela, "héroe de nuestro tiempo"

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, llamó hoy a honrar la memoria del expresidente de Sudáfrica y Nobel de la Paz Nelson Mandela con un compromiso colectivo con la democracia.



Van Rompuy, en un mensaje publicado en la red social Twitter, definió a Mandela como "una de las mayores figuras políticas de nuestro tiempo". "Honremos su memoria con un compromiso colectivo con la democracia", señaló el político belga. Mandela falleció hoy a los 95 años en su casa de Johanesburgo, según informó la Presidencia sudafricana.



El expresidente de Sudáfrica Thabo Mbeki manifestó que la muerte de Nelson Mandela "marca el final de una era histórica".



"Su muerte marca el final de una era histórica representada por las hazañas de su generación", dijo Mbeki en un comunicado.



"Pero también supone una pérdida personal para nosotros, porque durante muchas décadas fue nuestro guía y el de nuestros padres", subrayó. Mbeki afirmó que la misión de Mandela todavía no se ha cumplido. "Mientras lloramos la muerte del presidente Mandela debemos preguntarnos una cuestión fundamental: ¿qué deberíamos hacer para responder a las tareas de construir una Sudáfrica democrática, no racista, no sexista y próspera?".



El primer ministro británico, David Cameron, calificó al expresidente sudafricano Nelson Mandela como un "héroe de nuestro tiempo", tras conocer su fallecimiento esta noche a los 95 años.



La bandera del número 10 de Downing Street, residencia oficial del jefe del Gobierno británico, ondeará a media asta en honor a Mandela, encarcelado durante 28 años por su lucha contra el "apartheid" en Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz.



"Se ha marchado una gran luz que teníamos en el mundo. He pedido que la bandera del Número 10 ondee a media asta", dijo el "premier" conservador en su cuenta oficial de Twitter.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó hoy la vida "ejemplar" que tuvo el expresidente sudafricano Nelson Mandela, fallecido hoy a los 95 años, así como su "determinación" y "compromiso" por hacer posible un mundo mejor.



"Estoy profundamente apenado por la muerte de Nelson Mandela, un campeón por la justicia. Nadie como él hizo tanto por los valores y aspiraciones de Naciones Unidas", dijo Ban en una declaración ante la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.



El secretario general destacó que la "fortaleza moral" de Mandela fue "decisiva" para acabar con el régimen del "apartheid" e hizo un llamamiento para seguir trabajando por un mundo "mejor y más justos" inspirados por la vida ejemplar del líder sudafricano.



El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el Partido Popular han lamentado la muerte del expresidente sudafricano Nelson Mandela y han elogiado el ejemplo que ha supuesto.



Tras conocer la noticia del fallecimiento de Mandela, Rubalcaba ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que destaca que el expresidente sudafricano "luchó por la justicia y la dignidad de su pueblo y defendió la causa de la humanidad".



También en su cuenta en esta red social, el PP lamenta la pérdida de Mandela, mientras que el portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, asegura que ha muerto "un gigante" que trabajó por la libertad. "El legado de Mandela y su ejemplo quedarán para siempre", añade el dirigente popular.



Tristeza tambien en el mundo del deporte

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, rindió tributo de admiración hacia el fallecido Nelson Mandela, a quien define como "uno de los mayores humanistas de este tiempo y un querido amigo". "De riguroso luto, me despido de una personalidad extraordinaria, probablemente uno de los mayores humanistas de este tiempo y un querido amigo: Nelson Rolihlahla Mandela", manifiesta Blatter en un comunicado de la FIFA.



"Con Nelson Mandela", añade, "compartí la profunda convicción en el extraordinario poder del fútbol para unir al ser humano de forma pacífica y amistosa y expresar los valores sociales y educativos como una escuela de la vida".



Blatter recuerda cuando Nelson Mandela fue homenajeado y aclamado por la multitud el 11 de julio 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. "Fue uno de los momentos más emotivos para mí. Para él, ver la Copa Mundial en Sudáfrica fue un sueño hecho realidad". "Nelson Mandela permanecerá para siempre en nuestros corazones. Los recuerdos de su inconmensurable lucha contra la opresión, su inolvidable carisma y su permanente optimismo vivirán siempre en nosotros y con nosotros", dijo Blatter.



Como señal de duelo, las banderas de las 209 asociaciones miembro en la sede dela FIFA ondearán a media asta y habrá un minuto de silencio en los próximos partidos internacionales.



Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Real Madrid, ha expresado su admiración hacia Nelson Mandela, fallecido a la edad de 95 años. "Gracias Madiba por su legado y tu ejemplo. Siempre permanecerás con nosotros", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de twitter.



El tenista español Rafael Nadal, número uno de la lista mundial, considera "un ejemplo" a Nelson Mandela, fallecido hoy a los 95 años, y trasmite su pésame a la familia del líder sudafricano. "Descansa en paz Nelson Mandela, has sido un ejemplo para todos nosotros. Mi más sentido pésame a la familia y amigos", escribió Nadal en su cuenta de twitter.