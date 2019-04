Una mujer sufría calambres en el estómago y de repente da a luz

Patricia Crawford, una mujer de Nueva Jersey, se quejaba constantemente de sufrir calambres en el estómago y fuertes náuseas. Estuvo toda la noche despierta, hasta que a las cinco de la mañana se levantó de la cama y fue al baño.

Achacaba su malestar a algo que había comido, pero lo que realmente le sucedía era que estaba embarazada y, al entrar al baño de su casa, dio a luz a su bebé. "Cuando volví al baño, de repente, el bebé salió deslizándose", relató Patricia para News 12.

La madre del pequeño William James no sabía que estaba embarazada. Ella y su marido habían estado tratando de concebir, pero pensaban que no lo habían conseguido. Fue una sorpresa para ambos cuando, de repente, Patricia dio a luz a un bebé. "No teníamos un pañal, una toallita, un traje, un mono. Nada", añadió Patricia.

