Trump amenaza con no defender a los países de la OTAN que no aumenten su gasto en Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que su Administración "no va a defender" a los países miembros de la OTAN si estos no cumplen con los requisitos de gasto en Defensa. Estas declaraciones han reavivado el debate sobre el compromiso estadounidense con la Alianza Atlántica y han generado reacciones tanto en el ámbito político como internacional.

Trump realizó estas afirmaciones en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena de televisión ABC, donde se mostró contundente al expresar su postura. "Bueno, creo que es sentido común, ¿no? Si no pagan, no los voy a defender. No, no los voy a defender", afirmó. Además, cuestionó si los aliados acudirían en defensa de Estados Unidos en caso de un ataque.

Desde el Despacho Oval, el mandatario reiteró su postura y señaló que sus palabras han sido objeto de críticas. "Dijisteis: 'Oh, está violando la OTAN'", manifestó en referencia a los comentarios de sus opositores. Trump ha insistido en que su postura es coherente con la necesidad de que todos los miembros de la Alianza Atlántica asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa.

Un debate recurrente sobre el gasto en Defensa

Las críticas de Trump a los aliados de la OTAN por no cumplir con los compromisos financieros no son nuevas. Durante su primer mandato, el expresidente ya presionó a los miembros de la Alianza para que aumentaran su gasto en Defensa hasta el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB), umbral establecido en la cumbre de Gales de 2014.

Según datos recientes de la OTAN, solo unos pocos países han alcanzado o superado este límite, mientras que otros continúan por debajo. Las palabras de Trump reavivan la preocupación de varios aliados europeos, especialmente en un contexto de tensiones internacionales y el papel de la OTAN en la seguridad global.

Reacciones internacionales

Las declaraciones del presidente estadounidense han generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Algunos países europeos han expresado su preocupación por el impacto que estas afirmaciones podrían tener en la unidad de la Alianza Atlántica. Fuentes diplomáticas han advertido que este tipo de comentarios pueden debilitar la disuasión de la OTAN y fomentar la inseguridad entre sus miembros.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reiterado la importancia de la unidad entre los aliados y ha recordado que el principio de defensa colectiva es el pilar fundamental de la organización. "La OTAN sigue comprometida con la defensa de todos sus miembros", declaró en respuesta a las palabras de Trump.

Desde la oposición política en Estados Unidos, varios legisladores han cuestionado la postura del presidente, argumentando que la OTAN ha sido un pilar fundamental de la seguridad global y que la disuasión es clave para evitar conflictos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com