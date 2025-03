Ucrania acepta la propuesta de EEUU para un alto el fuego de 30 días con Rusia

Acuerdo entre EEUU y Ucrania para un alto el fuego de 30 días en la guerra con Rusia. Altos representantes ucranianos aceptaron la propuesta de tregua de Estados Unidos tras una importante reunión celebrada en Arabia Saudí.

La propuesta de Washington aceptada por Ucrania será presentada ahora al Kremlin para su confirmación oficial. A cambio de ese alto el fuego de 30 días, Ucrania recuperaría la ayuda militar.

EEUU espera que Rusia acepte el alto el fuego

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos ha asegurado que espera la aceptación de Rusia a la tregua propuesta y aceptada por Ucrania en Arabia Saudí.

De no ser así, asegura que se sabrá quién es el "impedimento para la paz". "Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar y ahora dependerá de ellos (Rusia) decir sí o no. Espero que digan que sí y, si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho. Si dicen que no, entonces sabremos, por desgracia, cuál es el impedimento para la paz aquí", ha reconocido el secretario estadounidense.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado que su país acepta la tregua temporal y ha pedido a Estados Unidos que convenza a Vladimir Putin para que Rusia vea bueno ese acuerdo de alto el fuego.

