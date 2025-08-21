Muere una guía turística en el Coliseo de Roma por un golpe de calor

María Giovanna Gianmarco, de 56 años y guía turística, se desplomó mientras acompañaba a un grupo de turistas y subía unas escaleras en el Coliseo de Roma. Pero a pesar de la rápida actuación de los socorristas, a los que se unieron miembros del Parque Arqueológico y profesionales sanitarios, no pudieron salvar su vida y acabó falleciendo.

Ocurrió el martes 19 de agosto de 2025 alrededor de las primeras horas de la tarde, en el emblemáticoAnte este suceso, el alcalde de Roma,, expreso su pésame en un comunicado: "El fallecimiento de Giovanna Maria Giammarino, quien se sintió mal mientras desempeñaba su labor como guía turística en el Parque Arqueológico del Coliseo, es una noticia que nos entristece. En nombre de toda la Administración, expreso mi cercanía y mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus colegas".

Por su parte, el ministro de Turismo, Daniela Santanchè, también ofreció sus condolencias lamentando la pérdida de una profesional comprometida con la cultura. Y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, anunció que en su memoria se apagarían las luces del Coliseo esa misma noche.

Condiciones de trabajo

La muerte de María ha desencadenado reacciones también entre sus amigos y los sindicatos, y en redes sociales varios guías turísticos han recordado su entrega y han exigido una mayor protección por: "los riesgos y el desgaste de una profesión que requiere un gran esfuerzo físico, en un contexto como el del Coliseo, frecuentado por miles de personas".

Además, han lamentado que tengan que producirse estos sucesos para valorar la condiciones de trabajo, "el trágico fallecimiento de Giovanna Maria Giammarino, como lamentablemente ha ocurrido en otras ocasiones con guías turísticos en activo, plantea una pregunta importante: ha llegado el momento de considerar regulaciones específicas y pólizas de seguro que ofrezcan una mayor protección sanitaria a esta categoría profesional. A menudo, quienes realizan esta labor son autónomos que, por razones económicas, se ven obligados a trabajar incluso en condiciones sanitarias precarias".

En cuanto a los sindicatos, han lanzado un reclamo con el que esperan que "se esclarezcan las causas de su fallecimiento, empezando por los horarios de trabajo y la temperatura, expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Giovanna María y nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos".

Asimismo, también han criticadola decesión de mantener abierto el Coliseo abierto tras lo sucedido, "condenamos la decisión de reabrir el monumento a pesar del trágico suceso. Si bien es cierto que las visitas guiadas se reservan con mucha antelación, el sentimiento de condolencia debe prevalecer sobre cualquier evento o iniciativa".

